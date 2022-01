Noor vikont Anthony Bridgerton teab, et on inimesi, kes leiavad tõelise armastuse. Tal enesel pole seda ilmtingimata vaja läinud. Vikondi tiitel nõuab aga naisevõttu ja noorem Sheffieldi õde sobib tulevaseks vikontessiks piisavalt hästi. Mõrsja vanem õde – vanatüdruk Kate Sheffield – ei ole eluvend Anthonyst aga sugugi vaimustuses ning teeb kõik endast oleneva paari lahkuajamiseks.

Kaheksaosalise raamatusarja «Bridgertonide saaga» sündmustik leiab aset regendiaja Inglismaal aastatel 1813–1827. Bridgertonid – Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory ja Hyacinth – on lesestunud vikontessi kaheksa tähestikulises järjekorras nime saanud järeltulijat. Nad küll nägelevad ja viskavad üksteise kulul nalja, ent hoolivad oma perekonnast jäägitult. Sarja igas raamatus on üks neist tõelise armastuse otsingul.

Anthony jaoks tundus kogu see olukord pisut absurdsena. Lõppude lõpuks, kes oli enne kuulnud, et tütarlaps vajab abiellumiseks õe heakskiitu? Jah, isa, venna või ka ema, aga mitte õe oma. See oli seletamatu. Ja enamgi veel – tundus veider, et Edwina otsib Katharine’ilt juhtnööre, samal ajal kui Katharine ilmselgelt ei mõistnud, mis tal endal kõrgklassiga asja on.