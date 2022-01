«Ta oli minu juures olnud alles eile ja teadis sama hästi kui mina, et meie lähim seksuaalpäev on ülehomme.»

See kõik tuli naeratuseta, ma ütleksin koguni – teatava aupaklikkusega (võib-olla oli talle teada, et ma olen Integraali ehitaja). Kuid ma ei tea – kas silmades või kulmudes – oli mingi imelik ärritav iks, ja ma ei suutnud seda kuidagi tabada, leida sellele arvulist väljendust.

Ma kohmetusin miskipärast ja hakkasin väheke takerdudes oma naeru loogiliselt põhjendama. On ju täiesti selge, et see kontrast, see ületamatu kuristik tänase ja toonase vahel ...

«Aga miks siis – ületamatu? (Kui valged hambad!) Üle kuristiku võib teha silla ... Kui te ainult ette kujutate: trumm, pataljonid, rivi – see kõik on ju samuti olnud – ja järelikult ...»

«Nojah, selge!» hüüatasin ma (see oli vapustav mõtete ristumine: ta kasutas peaaegu minu enese sõnu – neid, mis ma olin enne jalutuskäiku kirja pannud). «Saage aru: isegi mõtted. See on sellepärast, et mitte keegi pole «mina üksi», vaid on «üks meist». Meie oleme nii ühesugused ...»

Tema:

«Olete kindel?»

Ma nägin teravnurgana meelekohtade poole kerkivaid kulme – nagu iksi teravaid sarvekesi – ja takerdusin miskipärast jälle, vaatasin paremale, vasakule – ja ...

Minust paremal on tema – õbluke, terav, tõrksalt paindlik nagu ratsapiits, I-330 (näen nüüd tema numerust); vasakul on O – täiesti teistsugune, üleni ringjooned, lapselik kurd käel; ja meie neliku serval – mulle tundmatu meesnumerus, mingi kahekordne kõverik, umbes nagu S-täht. Meie kõik olime isesugused ...

See seal paremal, I-330, tabas ilmselt mu nõutu pilgu ja ütles ohates:

«Jah ... Mis parata!»

Tegelikult oli see «mis parata» täiesti asjakohane. Ometi aimus ta näost või häälest jälle midagi seesugust ... Ma ütlesin – enda kohta tavatu teravusega:

«Pole siin mingit «mis parata». Teadus areneb ja on selge, et kui mitte praegu, siis viiekümne, saja aasta pärast ...»

«On kõigil isegi ninad ...»

«Jah, ninad,» – ma peaaegu karjusin. «Kui on olemas ükskõik mis alus kadeduseks ... Kui minul on nöpsnina, ja kellelgi teisel ...»

«Noh, teie nina on vist küll lausa klassikaline, nagu muiste öeldi. Aga käed ... Ei, te näidake, näidake käed ette!»

Ma ei salli silmaotsaski, kui vaadatakse mu käsi: need on üleni karvased, päris sagrised kohe – mingi totter atavism. Ma sirutasin käe ette ja ütlesin – võimalikult osavõtmatu häälega:

«Nagu ahvil.»

Ta vaatas esiteks käsi ja siis nägu:

«See on ju ütlemata huvitav akord.» Ta mõõtis mind pilguga nagu kaaludes, kulmud kerkisid jälle sarvekestena.

«Ta on minule kirja pandud,» avas O-90 rõõmsalt-roosalt suu.

Ta oleks võinud parem vait olla – see oli täiesti tarbetu. Ja üldse, see armas O ... kuidas seda nüüd öelda ... tal on keele kiirus valesti arvestatud, keele sekundkiirus peab alati olema veidi väiksem mõtte sekundkiirusest, ammugi ei tohi see olla vastupidi.

Prospekti lõpus lõi akumulaatoritorni kell kõminal 17. Isiklik tund oli lõppenud. I-330 lahkus koos tolle S-kujulise meesnumerusega. Tollel on säärane aukartust sisendav, ja nagu ma nüüd näen, koguni justkui tuttav nägu. Küllap olen teda kusagil kohanud – praegu ei tule meelde.

Hüvastijätuks I naeratas mulle – iks ikka samamoodi vilksatamas:

«Vaadake ülehomme sisse auditooriumi 112.»

Ma kehitasin õlgu:

«Kui mulle antakse saatekiri just sellesse auditooriumi, mida te nimetasite ...»

Tema vastas mingi arusaamatu kindlusega:

«Antakse.»

Minule mõjus see naine niisama ebameeldivalt nagu juhuslikult võrrandisse sattunud jagumatu irratsionaalne liige. Ja ma olin rõõmus, et sain kas või natukeseks ajaks jääda kahekesi armsa O-ga.

Kõndisime käsikäes läbi neli prospektivahet. Nurgal pidi tema keerama paremale, mina vasakule.

«Ma tahaksin nii väga tulla täna teie juurde. Ja katted alla lasta. Just nimelt täna, kohe praegu ...» O tõstis arglikult minu poole oma ümmarguste kristallsiniste silmade pilgu.

Naljatilk. Mida sain ma talle öelda? Ta oli minu juures olnud alles eile ja teadis sama hästi kui mina, et meie lähim seksuaalpäev on ülehomme. See on lihtsalt ikka seesama tema «mõtte-ennetus», nagu mootoris tuleb ette (vahel kahjulikku) liiga varajast süüdet.