Uskumatu tõestisündinud lugu Nõmmel sai raamatukaante vahele

«Varesepoeg Aadus seiklus» Anni Raie FOTO: Raamat

Raamatu autor Anni Raie avastas eelmise aasta alguses oma aiast sabata varese, kes maapinnast suurt kõrgemale ei lennanud. Mõne aja pärast selgus, et vares on tema hoovi pidama jäänud ning redutab ühe kuuse all ja käib linnusöögiplatsil toitumas. «Kui sain aru, et vares on meil paikne, siis võtsin ühendust Eesti Metsloomaühinguga. Sealt sain soovituse, et võiksin varest natuke toita ja turvaliselt hoida – nii säilib lootus, et saba kasvab kevadeks tagasi ja vares saab oma vareseelu edasi elada,» selgitab loo algust Anni. «Nii ma võtsingi varese enda hoole alla ja ristisin ta Aaduks,» lisab ta.

Kevadeks oli lumi sulanud, kuid varese sabasuled ei andnud endast märku. Ühel kevadpäeval kõnetas Annit koduaia taga meesterahvas, kes uuris, et kas ta teab, et tema kuusehekis elab üks ilma sabata vares. «Vastasin talle, et tean küll, ta juba mõned kuud siin elanud ja hoian tal silma peal. Panime isegi nime talle – Aadu!,» sõnab Anni. Meesterahvas oli selle peale väga üllatunud ja uuris, et, kuidas Anni teab, et varese nimi just Aadu on? Selgus, et vares Aadu on viimased neli aastat elanud Anni hoovist poole kilomeetri kaugusel ühes majapidamises, kus vares lausa lemmiklooma eest olnud – käis vahetevahel isegi toas ja mängis hoovis siilidega. Kui Aadu mitu päeva koju tagasi ei pöördunud, arvas pererahvas, et lind on hukka saanud. Suur oli nende rõõm, kui perepea oma tavapärasel jalutustiirul sattus Anni tänavasse ja kuulis kuusehekis tuttavat kraaksatust.

Kuidas lennuvõimetu lind nii kaugele sattus, on siiani mõistatus. Kõige uskumatum kokkusattumus aga on, et Aadu ristiti kaks korda mõlema pererahva poolt sama nimega! Kevadel, kui algas pesitsusaeg, siis muutusid teised varesed Aadu suhtes agressiivseks ning ühiselt otsustati vares turvalisse päriskoju tagasi toimetada. Kahjuks sai Aadu kodus veeta vaid nädalakese, enne kui ta oma igavikulisele lennule suundus.