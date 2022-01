Mis on liikumapanev jõud ja kuidas see leida?

«Elu uus tase» Merit Raju FOTO: Raamat

Life coach, elustiilidisainer, ettevõtja ja ema Merit Raju kirjutab oma uues raamatus «Elu uus tase», et vahel kujutatakse ette, et kui raha pärast ei peaks sebima, siis ei teeks ju mitte midagi. «Jah, esiotsa küll, aga see jõudeolek ei kestaks rohkem kui päev või paar nädalat. Siis hakkaks sisemuses kripeldama. Me pole lebotamiseks sündinud ja meil on sisemine tung kuidagi kasulik olla. Näha ja tajuda oma rolli suures pildis. Kogeda vaheldust ja olla kellelegi oluline. Meil on vaja mingit sihti, lootust, ootust, asja suuremat mõtet,» nendib ta.

Kui sul on oma sisemine äratundmine, põhjus, miks hommikul tõusta, asud sa iga päev isuga oma päeva kallale

«Me pole robotid. Meil on vaja toitu, raha ja und, aga ka emotsionaalset hoitust, naudinguid ja tähendusrikkust,» kirjutab Merit.

Enamik inimesi elab oma elu teiste reeglite, ootuste ja plaanide järgi ning kasutab oma aega võõraste sihtide suunas liikumiseks. Aga meist igaühel on ka midagi, mis on meile endile tähtis. See ei pea olema midagi teiste arvates suurt ega nähtavat. See võib olla sinu tervise või rahaasjade korda saamine, sinu töö oma emotsioonide, suhte, unistuste või stressitasemega. See võib olla pere või lapsed või raamat või oma toode või mõni muu loov projekt. Kudumine, keeleõpe või kitarri harjutamine. Arendava raamatu lugemine või reisiraha kogumine. Liikumapanev jõud.

Ta selgitab, et sihid, mille nimel tõusta ja särada ehk siis elada, ei pea olema töised. Oma kodu sisustamine või laste eest hoolitsemine on väga sisukad sihid. Igaühele oma. Sulle see, mis päriselt sinu silma särama paneb ja loob tunde, et oled õiges kohas ja teed õiget asja. Et hommikusel ärkamisel on mõtet. Ja sellel on sinu jaoks suuremas pildis tähtsus. Selline teadmine aitab ka läbi raskuste.

Merit nendib, et raskusi tuleb ühes või teises vormis elus ikka ette. Aga tunneli lõppu valguskiire sättimine, oma tegevusele tähenduse loomine, on meie endi teha. See valgus säratab meid ka läbi raskuste.

Selle valguse tunneli lõppu annab sügav sisemine teadmine, miks me teeme seda, mida me teeme