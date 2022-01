Chanet Siret Simonen annab nõu, kuidas valida ja lugeda eneseabiraamatuid

Ära lihtsalt loe, vaid tööta raamat läbi

Chanet soovitab eneseabiraamatuid lugeda nii, et paned iseennast sinna sisse. Ta toob näite, et kui räägitakse reflektsioonidest, tasub võtta aeg ja kirjutada need üles. Mitte lihtsalt lugeda, vaid töötada raamat läbi.

Veel soovitab Chanet raamatus huvipakkuvaid mõtteid mitte alla joonida, vaid kirjutada need laused enda jaoks välja ja kirjutada ka juurde, mida need sinu jaoks tähendavad.

Kuidas valida eneseabiraamatuid?

Chanet sõnab, et eneseabiraamatute puhul ei tasu võtta eesmärgiks lugeda aastas läbi 50 raamatut nagu ehk juturaamatute puhul – kui tahad enesearenguga tegeleda ja lükata end muutustesse, siis tasub lugeda vähehaaval ja ampsudena. Kui lugeda liiga palju erinevaid eneseabiraamatuid, hakkavad need korduma ja võib tekkida valearusaam, et tead kõike, sest oled palju lugenud, kuid tegelikult ei tea, sest pole neid asju kogenud.

Eneseabiraamatuid soovitab ta valida eelkõige tunnetuse järgi. Vahel tuleb ette, et võtad raamatu, mis tundub hea, aga ei lähe sinna sisse.

Kui on aga keeruline valida, soovitab ta raamatukogusse või raamatupoodi minnes võtta kaasa mõned märksõnad, mille kaudu otsida ja küsida kindlasti soovitusi. Kõige tähtsam on, et raamat hakkaks sinu hingega kokku helisema!

Pea meeles – kõik, mida loed, ei pruugi olla tõsi!

Chanet tõdeb, et enesearenguraamatuid lugedes peaks silmas pidama seda, et kõik, mida sa loed, ei pruugi olla tõsi ega ka sinu jaoks. Näiteks raamat, kus räägitakse kell 5 ärkamisest ja hommikurituaalidest, on küll hea, ent ei maksa võtta päris puhta tõena, et saavutad kell 5 ärgates kindlasti edu. «Tuleks endalt küsida, kas see on päriselt nii. Kas see on sinu tõde või raamatu tõde?» soovitab Chanet.

Kindlasti aitavad sellised meetodid liikuda muutuse suunas, aga need ei pruugi olla õiged sinu enda jaoks.

Raamatusoovitus

Chanet soovitab enesearenguraamatuna Vishen Lakhiani raamatut «Erakordse elu kood».

Raamatut tutvustus ütleb, et pärast selle lugemist hakkavad sinuga mõne kuu jooksul toimuma muutused. Võid leida, et sa ei aktsepteeri enam praeguse reaalsuse teatud tahke. Sinu suhted teistega, ametialane karjäär, eesmärgid ja uskumused – kõik need muutuvad, kui mõistad, et senised tõekspidamised ja varasemad otsused ei ole võrsunud vabast tahtest, vaid olid sinusse algusest peale programmeeritud.

See raamat kavatseb lõhustada sinu praeguse maailmavaate ning anda vahendid end ümbritseva reaalsuse muutmiseks teadvuses toimuvate kognitiivsete nihete kaudu. Kui hakkad nägema mustreid, mida see raamat avab, ei saa sa neid enam eitada. Sõltuvalt sinu maailmavaatest hakkad seda raamatut kas armastama või vihkama. See on paratamatu. Meie areng toimub vaid ebamugavuse või sisekaemuse kaudu. Kuid mitte kunagi läbi ükskõiksuse.

Vishen Lakhiani on isikliku arengu valdkonna üks mõjukamaid persoone. Arvutiinseneri haridusega ettevõtja Lakhiani on 200 töötajaga ettevõtte Mindvalley asutaja ja tegevjuht. Mindvalley on spetsialiseerunud hariduse vallas revolutsiooniliste õppimiskogemuste ning digitaalsete platvormide ja rakenduste loomisele. Ettevõtte fookuses on inimese isiklik areng, teadlikult elamine, heaolu ja loovus.