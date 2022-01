Tarmo Vahter esitleb uut ajalooraamatut Pätsi-aegsest Eestist

Autor jutustab lugusid konkreetsete inimeste kaudu, on need siis poliitikud Konstantin Päts ja Artur Sirk, Eestile kuulsust toonud Kristjan Palusalu ja Miliza Korjus või eestlastele kodu korrastamist õpetanud Salme Masso. Lugeja leiab raamatust loo Oskar Lutsu majaehitusest, Betti Alveri esikkogu ilmumisest, A. H. Tammsaarele tema elu ajal ausamba püstitamisest, Tartu ülikooli esimesest mustanahalisest tudengist.

Autori sõnul on ka praegused inimesed mõjutatud Pätsi ajal toimunust ning ta soovitabki raamatut lugeda neil, kes tahavad mõista, miks me oleme sellised, nagu me oleme.