Sinijärv soovitab üht viimase aja vahvamat loodusraamatut

Ahah, et üks rott läks rändama. Meenub rahvalik laul, milles read «…üks juut läks Tallinna, et raha polnud tal, ta sõitis pingi all». Indrek Rohtmets oma maailmarändudel küllap päris pingi all pole sõitnud, aga miskipärast on mul tunne, et tarvidusel kobiks ta ka pingi alla, et ainult mõnda uude ja vaimustavasse looduskaunisse paika jõuda. Nii või teisiti on ta lastepäraseks rändrotiks kehastununa mõistnud kirjutada ühe viimase aja vahvama loodusraamatu.