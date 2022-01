Ilmusid miniraamatud, mis tutvustavad lastele inimõigusi

2021. aastal alguse saanud Eesti, Läti ja Leedu koostööprojekti vedasid lasteraamatuid ja lugemist populariseerivad asutused ning selle eesmärgiks on suurendada Balti riikide autorite omavahelist koostööd ja tutvustada meie professionaalset lastekirjandust ka välismaal. Miniraamatuid meisterdasid igast riigist kuus kirjanikku ja kuus illustraatorit.

Balti autorite loodud lood käsitlevad inimõigustega seotud teemasid nagu võrdsus, kultuuriline mitmekesisus, sõnavabadus ja ealine diskrimineerimine. Raamatud kutsuvad lugejat inimõiguste üle mõtisklema ning seeläbi oma eelarvamustest üle saama.

Projekti tiim usub, et tänapäevases maailmas peaks selliseid teemasid käsitlema ja tutvustama juba lapsepõlves, et tekiks kaasav ja sidus ühiskond. Nobeli kirjanduspreemia laureaadi Olga Tokarczuki sõnul saab «ainult kirjandus anda meile võimaluse minna sügavale teise inimese hinge, mõista tema motiive, jagada tema tundeid ja kogeda tema saatust». Loodud raamatud püüdlevad just selles suunas, et nende lugemine ja lugude üle arutlemine kasvataks lugejas empaatiavõimet nii kodus kui sealt väljaspool.

Et miniraamatud jõuaksid võimalikult laia lugejaskonnani ja keelebarjäär ei saaks lugemisesoovile takistuseks, on need tõlgitud lisaks läti ja leedu keelele ka saksa, inglise, itaalia, prantsuse, hispaania, hollandi, vene ja poola keelde. Raamatuid saab lugeda elektrooniliselt või tasuta alla laadida aadressilt www.tinybooks.eu.

Miniraamatutega on kaasas metoodiline abimaterjal lastevanematele ja lastega tegelevatele haridusasutustele. Juhendmaterjalid koostati lastepsühholoogi, lastekirjanduse kriitiku ja lugemise populariseerijate poolt ning need julgustavad lastega koos lugema ja keerulisemate teemade üle arutlema.

Projekti loojad soovivad, et miniraamatuid loetaks ja jagataks üle terve maailma ning kasutataks õppeasutustes nii töötubade kui ka arutelude läbiviimisel. «Ühtlasi loodame, et raamatud pälvivad väliskirjastajate tähelepanu ja tänu sellele suureneb huvi eesti, läti ja leedu keelest tõlkimise vastu,» ütleb Justinas Vancevičius, Leedu organisatsiooni «Vaiku žeme» (Laste maailm) kaasasutaja ja projekti üks algatajatest. Projekti tutvustatakse ka Euroopa raamatumessidel Vilniuses, Bolognas, Londonis ja Frankfurdis.

Projekti on välja töötanud kolm Balti organisatsiooni: Kooli arenduskeskuse poolt algatatud lugemisprogramm «Laste maailm» Leedust, Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Läti sektsioon (IBBY Latvia) ja Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Lisaks on projekti partneriteks Leedu Kultuuriinstituut, Läti kirjandust edendav organisatsioon Latvian Literature, Leedu IBBY sektsioon ja Leedu Laste Vaimse Tervise Keskus. Toetajate hulka kuulub Balti Kultuurifond, mis on loodud selleks, et tugevdada kolme naaberriigi omavahelisi sidemeid ning koostööd ja suurendada Eesti, Läti ja Leedu rahvusvahelist nähtavust läbi kultuuri ja ühiste kultuuriprogrammide.