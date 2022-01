7 väikest sammu, kuidas kirjutamise kaudu oma elu kujundada

Leidsin riiulist oma märkmiku ja see oli silmiavav. Märkmikku olin kirja pannud oma soovid, unistused, tegemised ehk milline võiks olla minu elu umbes nelja-viie aasta pärast. Nüüd oli see aeg käes ja need unistused suuremal ja vähemal määral täitunud. Kui aus olla, siis sel hetkel unistusi kirjutades, tundus kõik täiesti ebatõenäoline, et need täituksid sellisel julgel kujul.

Kui ma enese- ja ajajuhtimise meeskonnakoolitusi teen, siis küsin tihti inimestelt, et kes teist armastab veel kirjutada pliiatsiga paberile? Siis üldjuhul on vastanute protsent alati kuskil umbes 40-50 protsendi juures. Väga hea tulemus ja usun, et see «vana aja» tegevus muutub taas üha populaarsemaks. Miks see on oluline oma eesmärgid just ise kirjutades kirja panna? Põhjus väga lihtne, sest sa saavutad oma eesmärgid kõrgemal tasemel.

Kuid väga paljud inimesed ei kirjuta ikka veel enda jaoks kõige tähtsamat ülesse. Ma olen enam kui veendunud, et kui ma ütleks sulle, et sul on palju suurem protsent oma eesmärke täita, siis seda ka teeksid! Ma tean, et enamus kaaluks seda mõtet ja suurem osa haaraks ka pliiatsi ning asuks ülesse kirjutama kõiki oma soove ja unelmaid.

Toon siit mõned head kaalukad näited, kuidas sa tegelikult kirjutamist praktiseerid:

● Kui sul tuleb sünnipäev, siis teed nimekirja, keda sa sünnipäevale kutsud, eks!

● Kui sa lähed poodi, et sünnipäeva peoks toitu osta, teed nimekirja.

● Kui sa lähed reisile, siis sa teed plaani ja kaardistad teekonna, millised on need kohad, mida kindlasti tahad näha.

Olen tähele pannud, et kui ma ei pane oma märkmikku kirja igaks päevaks tegevusi ja fookust, siis see päev kulgeb tihti niisama sihituid sekeldusi tehes. Päeva lõpuks on tunne, et olen väsinud, aga tehtud nagu pole miskit. Kirjutamine on VÄGA lihtne viis oma tähelepanu fokuseerida. Kirjapanemine sunnib mind olema oma tahtmise osas selge ja konkreetne.

Kalendermärkmik «Olen iseenda boss». FOTO: Raamat

Miks mina kirjutan mõtted paberile:

- See aitab mul väga selgelt ja läbimõeldud oma eesmärgid lahti mõtestada. Seni kuni need on mu peas, siis need lihtsalt tiirlevad ja olen märganud, et vahel isegi ununevad ja olen märganud ennast mõttelt… et mida ma õieti tahtsingi ja mis ajaks?

- Eesmärkide selgus, kuhu lisan juurde ka indikaatorid ehk kuidas ma tean, millal olen ma eesmärgi kinni püüdnud. Ebaselged eesmärgid toovad ebaselged tulemused, seda olen ka kogenud. Kuid ebaselged tulemused ei vii tihti sinna, kuhu sa tegelikult jõuda tahad. Vahel ikka juhtub, et elu haarab sind kaasa igasuguste toimetustega, aga need ei ole sinu südamesoovidega seotud.

- Üleskirjutamine on esimene samm realiseerimise aluseks.