Veneetsia - hämmastav, hulluksajav ja laostavalt kallis

Veneetsia on endiselt eriskummaline. Napoléoni retkest saadik on linnast hoolimata hetkelistele kangelaslikkuse välgatustele ja ohvrimeelsusele saanud ennekõike muuseum, mille kõlksuvate pöördväravate vahelt voolavad läbi turistide lõputud hordid. Pärast risorgimento võitu Itaalias ühines Veneetsia uue kuningriigiga ning on alates 1866. aastast olnud vaid üks Itaalia provintside pealinnadest. Sellest hoolimata jääb linn alati nähtuseks omaette. Veneetsia on jäänud autodeta linnaks, veeteedega maailmalinnaks. Teda ehivad endiselt ahhaatidest silmad ja kullatis. Rändurite jaoks on ta endiselt hämmastav, hulluksajav, peadpööritav, laostavalt kallis, maitsetult toretsev ja ühe kuueteistkümnenda sajandi inglase sõnul «majesteetlikkuse kehastus». Veneetslastest said juba ammu Itaalia kodanikud, kuid nad on endiselt sui generis liik, kes Goethe arvamuse kohaselt kannatavad võrdluse välja üksnes iseendaga. Põhimõtteliselt on Veneetsia alati olnud linnriik, koloniaalse kasvu kõigil ajastutel. Pole võimatu, et ehtsaid veneetslasi on selle paiga ajaloo jooksul kokku olnud vaid kolme miljoni jagu; just see suurejooneline äralõigatus, see isolatsioon, see tajutav veidrus ja valskus on aidanud Veneetsia olemust nii kummastavalt alal hoida, otsekui oleks see säilitusvedelikku susatud või erinevate emulsioonide abil mumifitseeritud haruldase väärarenguga siseorgan.