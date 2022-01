Tartu Ülikooli raamatukogu tähistab sel aastal 220. sünnipäeva

Raamatukogu direktori Krista Aru sõnul on raamatukogu ajast aega olnud koht, kuhu nii tudengid kui gümnaasiumiõpilased tulevad õppima, suhtlema, lihtsalt koos olema. «Enam kui kaks sajandit on raamatukogu olnud tarkuse ja nooruse kohtumispaik,» tõdes ta. «Ja paljud jäävadki siia käima, ka siis, kui ülikool läbi, sest siinne keskkond on selline, mis inspireerib ja justkui tõmbab tagasi.»