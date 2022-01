«Ma mõtlesin kolmandat ust. Kolmas uks. Tuba number kuus.» Ta hoidis kätt rinnal ning hingas raskelt, põskedel roosad laigud. Ta märkas, et ma jõllitan, ja sundis end naeratama. «Vabandust. See tuba ei ole veel korras. See on natuke segamini.»

Ta astus minust mööda ja lükkas kuuenda toa ukse lahti. Läksin tema järel sisse.

See oli muljetavaldav ruum: puust põrandalauad, paremas seisus kui koridori omad, kenasti ülestehtud kaheinimesevoodi, riidekapp ja kummut. Mis kõige parem, akna all seisis suur kirjutuslaud ning tool, mis tundus mugav ja ergonoomiline. Libistasin käega üle sileda tammepuust lauaplaadi.

«Kahjuks eraldi vannituba ei ole,» ütles Julia. «Ühine vannituba on natuke mööda koridori edasi.»

Ta seisis minu kõrval akna all, nii et me vaatasime klaasil oma peegeldustele otsa. Päikese loojudes oli justkui kogu maailm väljaspool maja olemast lakanud, välja arvatud üksikud valgusetäpid siin-seal maastikul.

«Ma näitan sulle ümbrust, kui oled asjad lahti pakkinud, aga sa võid kirjutada kas siin või elutoas või isegi kotedžis.»

«Suurepärane.»

Julia tõi lagedale toavõtme ja asetas selle kirjutuslauale. «Sa võid majas minna enam-vähem igale poole, ainult … kas ma võin paluda, et sa ei läheks keldrisse? Seal ei ole … turvaline.»

«Ohoh?»

«Trepp vajab remonti.»

«Saan aru.» Ma ei kujutanud niikuinii ette, et mul tekiks tahtmine keldrisse minna. Istusin laua taha. «Julia, see on imeline. Kui kaua see maja on sul avatud olnud?»

«Ainult mõni kuu. Ma ei ole veel päriselt jalgu alla saanud. Tähendab, ma tean, et paljudes kirjanike loomemajades on külalisautorid, õpitunnid ja nii edasi. Praegu on see lihtsalt vaikne eraldatud paik, kuhu inimesed saavad tulla mõtlema.»

«Täpselt seda ma otsisingi.» Ma ei selgitanud, et oli ka teine, konkreetsem põhjus, miks ma valisin justnimelt selle loomemaja nii lähedal piirkonnale, kus olin veetnud oma varase lapse­põlve. «Oled sa ise kirjanik?»

«Mina? Ei.»

Ta hakkas juba toast lahkuma, aga peatus uksel. «Ma ei taha uudishimutseda, aga milliseid raamatuid sa kirjutad?»

«Õudusromaane.»

Seal see oligi: kerge vastumeelsusilme. Olin sellise reaktsiooniga harjunud. «Ja on see … sinu esimene raamat?»

«Ei, ma olen neid kirjutanud kuhjade kaupa, suuremat osa osteti umbes null eksemplari.»

«Suuremat osa?»

«Ee. Viimane oli päris edukas. Selle pealkiri on «Kompvek».»

Tema ilme ei väljendanud äratundmist ja küllap ma tegin selle peale pettunud nägu, sest ta ütles: «Vabandust, ma ei ole eriti selliste raamatute fänn. Tähendab, ma olen paari Stephen Kingi oma lugenud, aga ma olen täielik argpüks.»

Naeratasin. Mulle öeldi seda sageli.

«Ma näen niigi piisavalt õudusunenägusid.» Sain aru, et ta kahetses otsekohe, et oli seda öelnud, sest ta lisas kiirelt: «No igatahes, ma jätan su rahule. Õhtusöök on kell kaheksa, kui teised pubist tagasi jõuavad.»

«Suurepärane. Aitäh.»