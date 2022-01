6 lõbusat lasteraamatut, mille peategelaseks on rebane

Möödunud aasta tõi varem ilmunud vahvatele rebaseraamatutele tõhusat täiendust. Ilmus erakordselt palju mudilasteoseid, mille peategelaseks on kirjanik valinud rebase. Pole ka ime – on ju rebane üks ääretult tore loom, kes lausa meelitab endast põnevaid lugusid välja mõtlema. Rääkigu need siis arvudest või raamatuarmastusest, õnnest või kliimamuutustest – rebane paistab sobivat ükskõik mis teemat käsitlema. Enamasti kohtame lasteraamatutes armsate kikkis kõrvade, tumedate nööpsilmade, punakaspruuni karvakatte ja koheva valgeotsalise sabaga punarebast. Märksa haruldasemad on raamatud, mis avavad kõrberebaste salapärase elu tagamaid. Milline rebaseraamat sulle kõige rohkem meeldib?