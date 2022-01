Estonia hukust raamatu kirjutanud Tamminen: kuulsin lugusid hüvitistest neile, kes taipasid õigel ajal vait olla

**

Estonial elu jätnutest suurem osa ehk üle 500 inimese olid rootslased. Järgmiseks suurimaks grupiks olid Eesti kodanikud, keda oli ligi 300. Hästi kiiresti pärast õnnetust hakati rääkima hukkunute ja laevavraki saatusest. Uuringute põhjal soovis enamik hukkunute omastest vraki ülestõstmist. Samal ajal tekkis aga Rootsis tugev poliitiline tahe: Estoniat ei ole vaja üles tõsta.

Rootslaste seisukoht sai määravaks ja kiiresti kaldusid sellega nõustuma ka Soome ja Eesti. Juba 1995. aasta alguses sündis otsus Estonia hauarahu kohta. Hiljem liitusid lepinguga ka Taani ja Venemaa.

Ühise otsusega taheti Estonia vrakk katta kruusa, liiva ja betooniga. Sageli võib kuulda ilusat juttu Estonia sarkofaagist või kirstust või hauakambrist. Sellega soovitakse rõhutada Estonia vraki hauarahu tähendust. Hauarahule viidates on selle uurimine ja sinna sukeldumine seadusega keelatud.

Nii on tekkinud – või tekitatud – olukord, kus igasugust algatust uuesti Estonia vrakki uurida on võimalik tõlgendada mingi vandenõuteooria väljendusena. Teisalt on aga aasta-aastalt kasvanud surve uurimise taasalustamiseks.

Üks näide kasvanud survest on aastate jooksul üha tugevnenud väide, et merevett tulvas laeva ka Estonia autoteki alt. See seisukoht ei elimineeri purunenud visiiri versiooni. Kui vett tulvas autoteki alt, siis võis tegemist olla auguga laeva küljes.

Mõned reisijad on rääkinud, et nad tundsid, nagu laev oleks mingile leetseljakule sõitnud. Reisilaeva kurss on aga väga kindlalt nii planeeritud, et selle teel ei oleks karisid või leetseljakuid. Seda silmas pidades on arukas oletada, et millegi vastu hõõrdumise heli võis kosta millegi otsa põrkumisega seoses. Vaevalt siiski lahti tulnud visiiri vastu, sest laeva uppumiseni läks veel aega.

Osa pääsenutest on ka rääkinud, et nad kuulsid teistelt reisijatelt, et vett tuli autoteki alt ehk 0-tekilt. Oluline on siinjuures meeles pidada, et mitmed sündmuse pealtnägijad, kes jõudsid laeva tekile, siiski ellu ei jäänud. Nii oli osa juttudest teistele edasi räägitud või kõrvalt kuuldud.

Selle väite toetuseks on asjaolu, et piisavalt paljudel siiski õnnestus alumistelt kajutitekkidelt üles jõuda. Nendel korrustel olid laeva kõige odavamad kajutid ja laeva masinaruumi ning lainete helid olid seal eriti hästi kuuldavad. Paljud pääsenud on rääkinud, et nad kuulsid mulksuvat heli.