Hiiumaal algab kirjanduse teema-aasta

Seoses Paul-Eerik Rummo 80. sünnipäevaga on Hiiumaa raamatukogudes toimumas Paul-Eerik Rummo nädal, mille raames loetakse raamatukogudes ette Rummo luuletusi ja jutte ning toimub ka vestlusring Rummost eesti kirjanduses. Kõikides Hiiumaa raamatukogudes on väljapanekud Paul-Eerik Rummo elust ja loomingust.

«Kirjanduse aasta raames on plaanis korraldada Hiiumaal esmakordselt kirjandusfestival, kuid ideid ja mõtteid on teisigi. Kirjanduse aastaga seotud tegevuste kalendri täitmisesse saavad kõik huvilised oma panuse anda,» ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. «Soov on Hiiumaa kirjanduse aastasse kaasata kõikvõimalikke erinevaid tegijaid ja osapooli. Oodatud on loominguline lähenemine eesmärgiga kirjandusega, raamatutega ja sõnalise väljendusoskusega seonduvat esile tõsta. Samuti on oluline hiiu keele väärtustamisega seonduv.»