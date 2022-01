«Kuidas sai kahekümne kahe aastasest pruudist keegi selline?»

Edwina Spinner on elanud viimased viiskümmend aastat samas majas. Kunagi oli see täis inimesi ja saginat, aga nüüd elab Edwina üksi ja maja on talle liiga suur. Niisiis on Edwina otsustanud selle maha müüa.

Jenny Eclair, «Mälestuste toad». FOTO: Raamat

Noor kinnisvaramaakler, kes maja hindama tuleb, näeb selles suurt potentsiaali. Tuleb vaid mõned seinad maha võtta, ehitada korralik vannituba. Kui Edwina noormehele tubades ringkäiku teeb, rändab naine tagasi oma kunagisse ellu noore emana. Tagasi oma esimese abikaasa Ollie ja nende kaksikute Charlie ja Rowena juurde. Tagasi valede ja hämarate saladuste ja kasupoja juurde, kelle nimegi ei suuda Edwina valjusti välja öelda.

Edwina loo edenedes selgub, et see oma ajale jalgu jäänud majas konutav vana naine on keerukas ja põnev isiksus, kes on elanud erakordse elu täis armastust ja tragöödiat. Miks on ta nüüd nii üksik? Mis juhtus kõigi nende aastate eest Edwina perekonnaga?

***

Majavaatlus

Ta ärkab uksekella peale, ometi näitab ta käekell, et on alles üksteist hommikul. Liiga vara, et uinakut teha, aga mõnikord on lihtsam magada, kui seista silmitsi reaalsusega. Tulevikku on nii raske korraldada, kui sa ei ole kindel, mis juhtuma hakkab. Vähemalt minevik on paigas: see on juba möödas, enam ei saa midagi teha, et olnut muuta, ja aeg tõesti parandab kõik haavad. Kui sa just pidevalt kärnasid ei noki, tuletab ta endale meelde.

Ukse taga seisab poiss, karamellitooni nahaga poiss. Edwinal pole õrna aimugi, kes ta võiks olla, mormoon või varas, ja tuginedes naabrivalve saadetud hoiatusele, nõuab Edwina temalt isikut tõendavat dokumenti.

«Mina olen Lee,» ütleb poiss talle tervituseks kätt ulatades. «Lee Clarke, Gateman & Pierce’ist.» Muidugi, ta on kinnisvarabüroost. Edwina oli selle kokkusaamise kirja pannud, või ei? Kas on tõesti juba neljapäev?

Edwina loodab, et poiss ei pea teda rassistiks, ning soovib, et Alicia oleks siin vastupidist tõestamas.

Poiss ei näe välja piisavalt vana, et võiks tööl käia – laps, kes kannab ülikonda. Mis on küll noorte meestega juhtunud? Kunagi oli aeg, mil noored mehed oli hoopis teisest liigist, täiskasvanuelust koormamata, aga tugevad ja pikad, võimelised haarama sülle noori pruute, heiskama purjeid laevamastidesse ja lammutama laiali mootorrattaid. See siin tundub vaevu suutvat oma ema poekotti kanda, rääkimata Spitfire’iga lendamisest või viisakal tasemel tennise mängimisest.