Katrin Väli esitleb valikkogu «Kasvab tagasi lindudeks»

Carolina Pihelgas on valikkogu järelsõnas kirjutanud: «Maailm me ümber on püsimatu ja loodust ei saa lõplikult allutada, isegi mitte inimkeele kirjeldustele – midagi läheb ikka kaotsi, jääb tõlkimatuks või loetamatuks, justkui tiivalöökide jäljed taevas. Igatahes on loodus (täpselt nagu luuletusedki) olemas üksnes iseenda jaoks ja iseenese pärast. Inimene võib küll proovida seda mõtestada, aga temagi pilk on piiratud, jääb samamoodi mõistatuseks, tabamatuks.»