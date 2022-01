Ilmus Anthony Horowitzi uus põnev krimiromaan

Kui toimetaja Susan Ryeland hakkab lugema tuntud krimikirjaniku Alan Conway viimast romaani, pole tal mingit põhjust arvata, et miski oleks teistmoodi kui tavaliselt. Ta on Conwayga juba aastaid koostööd teinud ning tunneb tema detektiivi, Atticus Pündi, kes lahendab mõrvajuhtumeid unistes Inglismaa külades, nagu oma viit sõrme. Atticus Pündi sari, mis on kirjutatud Briti ajatute krimiklassikute Agatha Christie, Dorothy Sayersi ja Sherlock Holmesi vaimus, on tohutult menukas. Sellel ülipõneval raamatul, mida Susan toimetab, on aga lõpp puudu! Ja ootamatult selgub, et menuautor on end oma häärberi katusetornist surnuks kukutanud. Toimetusse saabub tema hüvastijätukiri. Aga … miski nagu ei klapi. Susan sõidab Framlinghami, et leida üles puuduvad leheküljed. Tema toimetajameeles haakub üks pisiasi teisega ning ta avastab, et Conway raamatutes peitub veel sügavam, peidetud tasand, mis reedab ahnuse, julmuse ja jõhkrad ambitsioonid.