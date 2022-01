LUGEMISSOOVITUSED ⟩ 7 raamatut, mis arendavad meelt ja panevad mõtlema

«Ei ühtki einet üksi» räägib suhete võimsusest, aitab arendada sotsiaalseid oskusi ja võimekust luua inimestega side, mis avab olulisi uksi edasisteks saavutusteks. Raamatu autor Keith Ferrazzi on öelnud, et see, mis eristab keskpäraseid inimesi edukatest, on nende erinev arusaamine sellest, kui tähtis on suhete loomise oskus nii, et kõik sellest võidaks. See raamat aitab sul luua side kolleegide, sõprade ja teiste kontaktidega.

«Imede valem» põhineb autor Hal Elrodi strateegial, mida kasutades on ta täitnud uskumatuid eesmärke ning saanud mitmesajamiljonilise aastamüügiga müügimeheks, jooksnud ultramaratoni pärast ülirasket autoõnnetust, kuigi talle öeldi, et ta ei hakka enam kunagi kõndima ja paranenud haruldasest vähivormist, mis ei andnud talle palju elulootust. «Imede valem» aitab säilitada usk ja suuta erakordselt pingutada pikema aja jooksul, et muuta oma elu.

Raamat «Imede hommik» on üks Amazoni hinnatumatest raamatutest. Autor Hal Elrod võtab selles raamatus kokku võtnud parima praktika, mis on muutnud tuhandete edukate inimeste elu. See igahommikune programm ei võta palju aega ja on lihtne viis saavutada kõik, millest oled kunagi unistanud.

Mel Robbinsi «5 sekundi reegel» on väärtuslik meetod, mida võib nimetada tõukejõuks ja mida saad rakendada iga hetk. See aitab sul saada enesekindlust ja julgust ellu viia seda, millele oled mõelnud, kuid mis on jäänud seni tegemata. See raamat võib aidata sul ammutada enesekindlust, ületada edasilükkamist ja kõhklusi, võita hirme ja ebakindlust, muuta meeleseisundit sisemise rahu saavutamiseks ning jõuda lähemale oma eesmärkide saavutamisele.

«Järeleandmatu», Tim S. Grover

Legendaarne treener ja raamatu «Järeleandmatu» autor Tim S. Grover on üle 20 aasta töötanud selliste superstaaridega nagu Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwain Wade ja paljud teised. Ta rõhutab oma raamatus vajadust kõvasti tööd teha, mis vajab tahet ja pühendumust, mitte niivõrd inimeste andekust. Ta lahkab hiilgavate tegijate mõttemaailma ja toob näiteid, kuidas parimatest parimad erinevates olukordades mõtlevad ja käituvad.

«Mõtlemist muutes rikkaks. Naistele» on suunatud spetsiaalselt naistele, läbi erinevate edukate naiste kogemuste ja silmade, kes on saanud maailmas üleüldise tunnustuse. See raamat õpetab, kuidas tegeleda küsimustega, millega tänapäeva naine seisab silmitsi igapäevastes tegevustes ja annab nõu, kuidas ületada takistusi ja kasutada ära nutikalt erinevaid elulisi olukordi – perekondlikest ja tööalastest küsimustest kuni isikliku äritegevuseni. Selle raamatu eesmärk on siduda harmooniliselt nii armastus, perekond, rahulolu kui ka edu.