Sarah Jessica Parker soovitab: 6 raamatut, mille lugemine on tõeline nauding

Hiljuti tegi ta väljaandes Goop kokkuvõte oma viimase aja lemmikraamatutest ja nimetas kuus raamatut, mida ta kõigil lugeda soovitab.

«Millest alustada? Tõtt-öelda olen ma kirjeldamatult kade iga lugeja peale, kes selle meistriteose esimest korda kätte võtab. Kes seda teeb, mäletab veel pikka aega Theo Deckeri südantlõhestavat tegelast ja tema uskumatut teekonda.»

«See lugu kirjastamisest ja armastusest on üks suurimaid sajandivahetuse lugusid. See on üks mu kõigi aegade lemmikuid.»

«Kas Anthony Marra oli tõesti vaid 27-aastane, kui ta selle suurepärase ja liigutava loo kirjutas? Ta jutustab sõjast räsitud Tšetšeeniast ning tegelastest, kes elavad pisikeses ja laastatud Eldari külas ja selle lähedal. Sa ei pea Tšetšeenia ajaloost palju teadma, et seda erakordset raamatut tõeliselt armastada või leida end soovitamas seda kõigile tuttavatele. Ma olen selle noore kirjaniku tuleviku pärast väga põnevil.»

«See on lugu Park Avenue hambaarstist nimega Paul O’Rourke, kes on üksildane ja kurb tüüp. Olin tõeliselt üllatunud, kui väga mulle meeldis see raamat depressiivsest mehest, kes igatseb seltsi. Ferrise tähelepanelikud elu üksikasjadest on tõeline kingitus tema lugejale. Ta ümbritseb oma peategelase suurepäraste, ausate, naljakate ja värvikate tegelastega, kes kes teevad selle romaani lugemise veelgi nauditavamaks.»

«See täiuslikult satiiriline romaan räägib uue raha saabumisest Inglismaale, kuid selles on ka suurt romantikat. Ja kuigi see on hirmuäratavalt mahukas romaan, armastasin selles iga üksikut hetke, nii suurt kui väikest.»