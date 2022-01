Seiklus «Metsikus Soomes»: kuidas toimetaja jänesepoega päästes metsa kadus

Piltnik taipas helistada Helsingisse toimetaja naisele.

Sooke kirjanik Arto Paasilinna. FOTO: Toomas Huik

Naine vastas unise häälega, et Vatast pole näha olnud, aga kui ta märkas, et helistaja on purjus, viskas toru hargile. Kui piltnik püüdis uuesti samale numbrile helistada, siis see ei vastanud. Naine oli muidugi pistiku seinast välja tõmmanud.

Hommiku poole ööd võttis piltnik takso. Ta otsustas mahajätmiskohas ära käia, et vaadata, äkki on toimetaja siiski veel seal.

Taksojuht küsis joobnud kliendilt, kuhu sõita.

«Sõidame aga mööda seda teed, õieti ei sõidagi me kuhugi. Ma ütlen siis, kus me peatume.»

Taksojuht vaatas vilksamisi taha. Sõideti öist metsateed linnast välja ja õieti ei sõidetudki kuhugi. Autojuht võttis autosahtlist vargsi püstoli ja pani selle esiistmele jalgade vahele. Ta pidas kliendil rahutult silma peal.

Ühe mäe juures lausus klient:

«Stopp, siinsamas.»

Autojuht kobas relva pihku. Purjus mees astus siiski rahulikult autost välja ja hakkas metsa hüüdma:

«Vatanen, Vatanen!»

Öine mets ei vastanud isegi mitte kajaga.

«Vatanen, hei, kuuled sa, Vatanen!»

Mees võttis kingad jalast, keeras püksisääred põlvini üles ja läks paljajalu metsa. Peagi kadus ta pimedusse. Metsast oli kuulda, kuidas ta seal Vatast hüüdis.

Õige kummaline tüüp, mõtles taksojuht.

Lärmanud hämaras metsas umbes pool tundi, tuli klient tee peale tagasi. Ta palus lappi ja pühkis oma porised sääred puhtaks, tõmbas kingad paljaste jalgade otsa, sokid paistsid olevat kuuetaskus. Sõideti tagasi Heinolasse.

«Teil paistab keegi Vatanen kadund olevat?»

«On kadund jah. Ma jätsin ta õhtul sinna mäe peale. Aga enam teda seal ei ole.»

«Polnud jah, mina ka ei näind,» lausus autojuht kaastundlikult.

Piltnik ärkas hotellis kella üheteistkümne paiku. Raske pohmelus tagus peas, ajas oksele. Talle meenus toimetaja kadumine. Peab kohe Vatase naisele tööle helistama. Piltnik jutustas:

«Ta läks seal mäe peal ühte jänest otsima, aga tagasi ei tulnud. Ma küll hüüdsin, aga ta isegi mitte ei vastanud ja nii ma jätsingi ta sinna või küllap ta vist ise tahtiski sinna jääda.»

Naine küsis seepeale:

«Kas ta oli purjus?»

«Ei olnud.»

«Noh, kus ta siis nüüd on, ega siis inimene ei saa niisama asja ees, teist taga ära kaduda.»

«On lihtsalt kadund jah. Ega ta veel koju pole tulnud?»

«Ei ole. Oh, kulla inimesed, ta ajab mu hulluks. Klaarigu see asi ise ära. Peaasi, et ta kohe koju tuleks, ütle talle nõnda.»

«Kuidas ma saan seda talle ütelda, kui ma ei tea, kus ta on.»

«Noh, otsi ta siis üles ja ütle, et ta kohe mulle tööle helistaks. Ja ütle, et see olgu küll viimane kord. Kuule, mulle tuli just üks klient, ütle, et ta helistaks mulle, head aega siis.»

Piltnik helistas tööle.

«Nõndamoodi... ja siis veel säärane lugu, et Vatanen on kadunud.»

«Kuhu ta siis nüüd on läinud?» küsis toimetuse juhataja. Piltnik rääkis kogu loo ära.

«Küllap ta mõne aja pärast välja ilmub. Ega see teie lugu nii tähtis polegi, et seda ei võiks edasi lükata, paneme siis lehte, kui Vatanen tuleb.»

Piltnik ütles, et mis siis, kui Vatasega on mingi õnnetus juhtunud. Helsingist rahustati teda:

«Tule aga sina tagasi. Mis temaga ikka võis juhtuda, ja lõpuks on see ju tema enda asi.»

«Äkki peaks politseile teatama?»

«Las naine teatab, kui tahab, kas tema ikka teab?»

«Teab küll, aga ei tee suurt välja.»