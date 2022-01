Meditatsioon, mis aitab südame avada

Enesearengu teejuht Tiit Trofimov räägib oma raamatus «Lõpp on algus. Julgus elada iseendana», et Osho on kirjeldanud inimese eluteed nii. Pärast sündimist hakkab inimesest tasapisi kaamel saama. Kohustuste, mustrite ja piirangute koorem tema seljas muudkui kasvab, kuni inimesest saab ühel hetkel lõvi. Kui saab. Mõni inimene elab kaamelina elu lõpuni. Aga kui ta ärkab, saab temast lõvi, kes võitleb oma koormate ja süsteemi vastu, minnes sellega alguses päris äärmusesse. Mõne aja pärast mõistab ta, et tasakaal on taas kord keskel ja ta aktsepteerib ka kohustusi ja elu materiaalset poolt. Eesmärk on võtta elu rõõmu, kerguse ja uudishimuga, vabalt, ilma valehäbita, nagu sa tegid siis, kui olid laps. Trofimov jagab lihtsat meditatsiooni, mida kasutada oma südame avamiseks.