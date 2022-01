Sinijärv soovitab ebatavalist naljaraamatut, mis võiks apteekides müügil olla

Anekdoodikogumikke ma üldiselt eriti ei loe ega seega ka arva neist midagi. Puhtalt formaadi pärast. Hea nalja võlu on nii paljuski kinni ajast, kohast, jutustajast, tujust ja millest kõigest veel. Kogumikuks koondatuna muutub suurem osa naljadest tapeediks, isegi need, mis õigel hetkel ja õiges esituses võiksivad tükiks ajaks head tuju tekitada.

Aga meil ei olegi tavaline naljaraamat. Siin on päris palju ehedat apteegiteemalist folklora, millest huvitaval kombel joonistuvad välja mitmed päriselulised inimtüübid. Joonistuvad nõnda, et kui mõni kirjanik selliseid prouasid, nolke ja taate nõndasi kirjeldada võtaks, siis põlastataks teda küllap liigse karikeerijana. Elu, vana konn, on aga teinekord rammusast kirikujundist märksa värvikam. Nii et kirjanikel tasuks apteegiraamatut lugeda küll.