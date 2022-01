Sinijärv soovitab Paavo Matsini artiklikogu, kus nõrka juttu ei ole

Paavo Matsin, «Kirjandus ja alkeemia». FOTO: Raamat

On inimesi, kellele meeldib Paavo Matsiniga kaasa mõtelda ja kaasa mängida. Isegi kui mingil praktilisel ja igapäevasel tasandil ta mõttekäikudega päriselt (või üldse) nõus ei ole. Noile inimestele on mõeldud ka «Kirjandus ja alkeemia». Kui Matsini maailmaga ühisosa puudub, siis vaevalt et see tekib ka siinsetel lehekülgedel. Kuigi tegemist on rohket meelerõõmu ja aruainet sisaldava teosega.

Matsin on rohkem tuntud hullupöörase romaaniloojana, kelle järjekordset üllitist austajad pikikõrvu ootavad. Seda meeldivam, et kaante vahele on saanud ka aasta(kümne)te jooksul ajakirjanduses ilmunud kirjatööd, mis ühel või teisel kombel ikkagi keskenduvad autorile südamelähedaste teemade ümber. Olen Matsini tekste alati huvi, mõtte ja muigega lugenud, ent siin on mitmeidki lugusid, mis on mu radari alt läbi lennanud ja millega kohtumine oli heas mõttes üllatav. Eks äratundmisrõõmu pakkusid ka taaskohtumised, nõrka juttu siin polegi, mõned sisulised kordused on mõistetavad.

Kõiksugu libaesoteerikat hulbib kirjasõnas mida aeg edasi, seda enam. Häirivalt palju. Paavo Matsini suhe alkeemiasse ja müstikasse on midagi täiesti muud. Matsin on aastaid tõsiselt uurinud inimvaimu lähenemiskatseid universumi suurtele saladustele ja nonde lähenemiste ja kaugenemiste peegeldusi kirjanduses ja kultuuris laiemalt. Noid peegeldusi on ohtralt ja eks ole arusaamatule keskendumine ju igasuguse kunsti, kultuuri ja teaduse alusmüürlik osa aegade algusest.