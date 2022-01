Kuidas leida oma õnnevalem? Ehk aitavad need raamatusoovitused

Epp Kärsini raamatusoovitused:

Anatoli Nekrassov, «Mees ja naine»

Kas armastatud inimest võib petta, reetmata iseennast? Mis on reetmine? Kuidas kindlaks teha, kas tegemist on ikka tõelise armastusega? Kõiki neid küsimusi käsitleb tuntud autor, psühholoog Anatoli Nekrassov.

Kaija Maria ja Lari Junkkari, «Sinuga siin ja praegu»

«Sinuga siin ja praegu» on ajakohane ja uuenduslik raamat seksuaalsest armastusest ja kirest. Tehnika ja asendite asemel rõhutab raamat seksuaalsuse olemust ja vaidlustab paljusid seksuaalsusega seotud üldlevinud mõtteviise.

Heidy Tamme raamatusoovitused:

Dale Carnegie, «Lõpeta muretsemine ja hakka elama»

Kui kaotame ühel päeval töö või paiskab mõni keeruline olukord meie elu segi, on üks põhilisi oskusi muuta oma suhtumist. Ja kuigi tundeid hetkega muuta me enamasti ei suuda, oleme võimelised kohe muutma oma tegusid. Muutes tegusid, muudame vältimatult ka tundeid. Kõigest sellest räägib Carnegie selles raamatus rikkalike näidete varal, et igaüks võiks valida õnnelikuma elu.

Joseph Murphy, «Teie alateadvuse jõud»

See raamat näitab võimalusi, kuidas oma soove tegelikkuseks muuta ja seda tegelikkust oma isiklikus elus mõjule lasta pääseda. Suurem osa meist jõuab oma elus ükskord punkti, kus esitatakse endale küsimus: «Kui väga ma ikkagi tegelikult tahan endale kõike seda, mida ma usun tahtvat? Kas see soov on ikka piisavalt tugev, et omandada parem viis, kuidas oma vaimsete ja emotsionaalsete võimetega võiks ümber käia?» Kui inimene sellesse punkti jõudes võib ausalt «jah» vastata, siis seisab ta erutava, uute kogemuste poole viiva reisi alguses.

Osho, «Otsing»

Otsing on raske, sest tõde on teadmata. Otsing on raske, sest tõde pole mitte ainult teadmata – seda pole võimalik teada. Otsing on raske, sest otsija peab selle nimel oma eluga riskeerima.

Elu jõgi voolab ookeani poole. Kui usaldad, siis voolad koos jõega. Sa juba oled jões, aga püüad mõne surnud juurika külge klammerdudes voolu vastu võidelda. Pühakirjade külge klammerdumine, dogmade ja doktriinide külge klammerdumine ei lase jõel sind endaga kaasa viia. Jäta kõik doktriinid, kõik dogmad, kõik pühad tekstid. Ainus pühakiri, ainus piibel on elu ise. Usalda seda ja lase sel end ookeani, ülimasse kanda.

Osho on 20. sajandi üks provokatiivsemaid ja inspireerivamaid vaimseid õpetajaid. Tema panus sisemise muutumise õpetusse on hindamatu ja selle vägi järjest suurenev.

Ants Rootslase raamatusoovitus:

Osho, «Vabadus»

Raamatus «Vabadus» kirjeldab Osho kolme erinevat tüüpi vabadust. Esimene on «vabadus millestki» – vabanemine takistustest, mille on loonud välised jõud, nagu vanemad, ühiskond või religioon. Järgmine seisund on «vabadus millekski» – positiivne vabadus, mis tuleneb millegi omaksvõtmisest ja loomisest, näiteks rahuldustpakkuvast suhtest või kunstiloomingust või humaansest nägemusest. Ja lõpuks on «lihtsalt vabadus» – kõrgeim ja ülim vabadus. See tähendab midagi rohkemat kui millegi poolt või vastu olemist; see on vabadus olla lihtsalt sina ise ja elada tõeliselt igas hetkes.

Rita Rätseppa raamatusoovitused:

Eckhart Tolle, «Siin ja praegu: kohaloleku jõud»

Jaan Tätte on öelnud: «Olemine on minu jaoks sama, mis õnnetunne. Kui sa ei ole õnnelik praegu, siis ei ole sa õnnelik mitte kunagi. Õnnelikuks saabki saada ainult «siin» ja «praegu». «Õnneks» on olemist on võimalik õppida, harjutada - see rõõm tasub ennast ära.»

Eckhart Tolle, «Uus maailm»

Uus maailm algab sinust. Tuginedes raamatu «Siin ja praegu: kohaloleku jõud» innustavatele mõtetele, loob Tolle spirituaalse tausta, mis võimaldab igaühel muuta oma elu – ja ühtlasi maailma – paremaks ja tähendusrikkamaks.

Eckhart Tolle, «Meelerahu hääl»

Tegemist on raamatuga, kus sõnad on vaid teetähised iga lugeja enda juurde. Seda raamatut pole vaja lugeda kaanest kaaneni ja siis käest panna. Elage sellega, võtke see sageli kätte ja, mis olulisimgi, pange see sageli käest.