Omapärane lasteraamat näitab, kui rikutud on su mõtlemine

Emma otsis lastele uut lugemist, kui märkas poes Julia Donaldsoni ja Axel Scheffleri pildiraamatut «Superworm» («Superuss»). Raamatu keskel on käpiknukk, mille sisse saab pista sõrme, et see näeks välja nagu uss. Veidrat lasteraamatut nähes sai Emma hea kõhutäie naerda, sest superussi saab sõrmega teha «supertugevaks» ja «superpikaks», kirjutab SWNS.