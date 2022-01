Dave Benton tervisest: tunnen, et mind on õnnistatud ellujäämise ja elus püsimisega

Ohtrad käigud arstide juurde

Samas on tema rohked käigud esmaabi punktidesse ja arstide juurde samuti kõnekad. Lapsena põhjustasid igasugused hulljulged tembud õnnetusi, ent oli ka muid tervisehädasid – näiteks teismelisena lõhkes Bentonil pimesool, sest ta sai halvaksläinud forellist mürgituse. Täiskasvanuna opereeriti tema mõlemat silma, ta kannatas «tennisemängija küünarliigese» all, pidi kolmekümneselt läbi põdema tuulerõuged koos 39-kraadise palavikuga ning tagatipuks algas Eestis «unustamatu» retk tema neerudega.

«See kestis enam-vähem kakskümmend aastat. Algas mõni kuu pärast 2001. aasta Eurovisiooni lauluvõistlust ja lõppes siis, kui juulis 2019 sain uue neeru. Teel siirdamisele tegin läbi arterilõikuse, et vältida selle lõhkemist, südameoperatsiooni kolme sondi paigaldamiseks südame vasakusse poolde ja viimaks perioodi, mil tuli käia kolm korda nädalas dialüüsis. See on olnud pikk ja käänuline teekond, kuid ma olen õnnelik siirdamise üle ja taevani tänulik kõigile, kes selle võimalikuks tegid. Puhaku mu doonor rahus,» ütleb Benton.

Nii tihedad haigla vahet käigud, et ei jõua üles lugedagi

Benton nendib, et kõige hullemad korrad on olnud need, mil ta on tundnud end nii halvasti, et on pidanud uuesti paluma end arstikontrolli viia.

«Mu neerud põhjustasid palju tüsistusi, millest kõige hullem oli kõrge vererõhk, sest see mõjutab kõiki organeid. Lisaks võiks mainida ka kõigi siirdamisele eelnenud operatsioonide mõjusid. Nii et uskuge – tunnen, et tegelikult on mind õnnistatud ellujäämise ja elus püsimisega. Tänan väga oma neeruarsti ja kõiki teisi, kes mul selle võitluse läbi aitasid teha,» ütleb ta.

Tervise teekonnal on teda saatnud need tarkuseterad: