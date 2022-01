Doktoritöö uuris kirjaniku Johannes Semperi loomingus peituvaid feministlikke ilminguid

«Uurimise üks kõige kirkamaid elamusi ning ka üllatusi seostub Semperi 1927. aastal ilmunud novellikoguga «Ellinor», mida peetakse Eesti kirjandusloos vähetähtsaks teoseks. Julgen väita, et tegemist on Eesti dekadentsi ja modernismi ühe olulisema kogumikuga, mis on tagasipilku heites ka meie feministliku kirjanduse üks märgilisi näiteid,» lisab Kirikal. Meesautorikujuna teeb Semper eesti kirjandusloos pretsedenditu lükke – ta valib «Ellinori» keskseks minategelaseks ja sündmuste teravmeelseks ainuvahendajaks naiskarakteri. Liikuva süžee, värvikate karakterite ning modernse naise perspektiivi tõttu on raske leida 1920. ja 1930. aastate eesti meeskirjandusest «Ellinorile» midagi pisutki sarnanevat. Niimoodi painutab doktoritöö ka feministliku kirjandusuurimuse dogmasid, mis sageli rõhutavad naiskirjanike loome eelisuurimise vajadust. Niisiis tegeleb lisaks tollastele olulistele naisautoritele (Betti Alver, Marie Under, Reed Morn, Leida Kibuvits, Aino Kallas) naisteovõime ja -identiteedi küsimustega selgelt ka Johannes Semper.Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli saalis M-648. Kaitsmist saab jälgida ka Zoomi vahendusel . Doktoritöö juhendaja on Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur Mirjam Hinrikus. Oponendid on Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktor ja Tallinna Ülikooli vanemteadur, akadeemik Jaan Undusk ning Tartu Ülikooli professor Raili Marling. Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA