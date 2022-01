Raamat, mis haarab kohe endasse

Nelja Londoni vahel on pärast uste sulgemist aastaid tasakaal valitsenud, kuid nüüd on see läbi. Inimkuju võtnud maagia, mis Musta Londoni hävitas, on välja pääsenud ja valmis uut maailma anastama, sest on veendunud, et tema on ainus kuningas, kes saab kunagi olla. Punases Londonis tähistatakse rõõmsalt võlurite turniiri lõppu. Keegi ei oska aimatagi, et lõbusad pidustused sarnanevad peagi pigem õudusunenäoga. Välja arvatud Kell, kes Valges Londonis hädas on; ja tema verevend, kroonprints, kes on hinge vaakumas; ja tolle vanemad, kes üritavad palees meeleheitlikult paanikat varjata; ja turniiri võitnud võlur, kes on selle probleemi ees võimetu; ja Lila, ainus, kes saab Kellile appi tõtata.

V.E. Schwab, «Valguseloits». FOTO: Raamat

Nagu ma juba kirjutasin, siis minu viimasest kohtumisest nende tegelastega on palju vett merre voolanud. Veidi kartsin, et äkki ma ei mäleta piisavalt, aga ei leidnud kannatust ega aega, et uuesti eelmiseid osasid lugeda. Raamat aeglast sissejuhatust ei paku, kuna tegevus jäi pooleli kriitilise koha peal ja see tempo ei rauge, sest kogu aeg on elud ohus. Midagi mulle nagu meenus, aga ohtralt oli kohti, kus oleks tahtnud rohkem mäletada. Kui mõnel kirjanikul on kombeks sujuvalt juttu sees eelnevalt toimunule vihjata, siis Schwabil väga mitte. Mul ei olnud vähimatki aimu, kuhu lugu tüürib. Romaan võtab nii ootamatuid pöördeid, et kahtlen sügavalt, kas oleksin kogu kremplit ette näinud isegi siis, kui oleksin kõik kolm raamatut jutti lugenud.

Kui ma üldse sellest raamatust midagi ootasin, siis seda, et kuna eelmine raamat keskendus suuresti Punasele Londonile, siis viimane võiks lähemalt tutvustada ka Musta, Halli ja Valget ning läheb lahti üks suur maailmade päästmine. Tegelikkus oli vastupidine ehk päästetakse ainult ühte maailma - Punast Londonit. Must on ju juba hävinud, Hallist ei hooli keegi ja Valge huvitab ainult Hollandit. Punase maailma tegevus domineeris täielikult, Valgest oli nibin-nabin juttu, põhiliselt Hollandi mineviku kaudu ja Halli näeb vahepealsete kõrvalepõigete kaudu. Kuigi neil ei olnud muu süžee suhtes mingit sügavamat mõtet, meeldis mulle kontrast, kuidas Punases käis hull mürgel ja samal ajal Hallis kuningas George mõtles, kuidas Kelli kamandada, või Ned üritas kõrtsis salvei põletamisega hääli peletada.

Mu vaieldamatu lemmik oli peatükk, kus tegelased käisid ujuval turul. See on täpselt selline koht, kuhu ma tahaks päevadeks ekslema jääda, aga noh hinnad olid seal kallid ja ma olen päris kindel, et ma ei suudaks sissepääsugi lunastada.