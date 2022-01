Ilmus vahva psühholoogiateadmiste kogu kempsus lugemiseks

Keskmine kodanik veedab tualetis kaks korda päevas seitse minutit. Raiskame niimoodi iga päev neliteist minutit. Aga mis oleks, kui kasutaksime seda aega tõeliselt tähenduslikele asjadele, näiteks inimmõistuse müsteeriumite tundmaõppimisele? Mis oleks, kui tualettruum ei oleks lihtsalt kergenduse, vaid valgustumise ruum? Kempsupsühholoogi abiga on see täeisti võimalik. Saja seansi jooksul saab õppida, kuidas märgata nartsissisti ja psühhopaati ning miks on Freudi sõnul kõik, mida me ütleme, mõtleme või unistame, seksiga seotud.