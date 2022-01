Kolm viisi, kuidas leevendada ärevust

Keha lõdvestamine

«Kui ma peaksin ütlema ühe asja, mida sa oma seisundi parandamiseks kohe teha saad, siis on selleks keha lõdvestamine. Hakka oma pinges keha lõdvestama, nii paraneb jõudsate sammudega su elukvaliteet ja ärevust jääb vähemaks,» räägib Trofimov.

Tunneta, kus su kehas pinge on ja lase end lõdvaks.

Suure tõenäosusega lõdvestasid õlgu, kaela või kõhulihaseid. Äkki sul oli isegi kulm kortsus?

Trofimov soovitab kirjutada märkmepaberile väike lõdvestumise meeldetuletus ja kinnitada see arvutiekraani või vannitoapeegli külge. Vaikselt hakkad märkama, et hoiad ennast kogu aeg pinges. Muutuse esimese samm on aga märkamine. Edasi saad ennast järjest rohkem ka pingeolukordades või ärev olles teadlikult lõdvestada.

Külm vesi

Üks parimaid lõdvestumise harjutusi ja meditatsiooni õpetajaid on Trofimovi jaoks olnud külm vesi. «Võin lausa öelda, et see on toonud minusse täiesti uue teadlikkuse,» ütleb ta.

Jääaugus ujumine on eestlaste hulgas ülipopulaarne. Trofimov selgitab, et külmas vees ei saa mõelda sellele, mida sa homme teed või mis eile juhtus – ainus võimalus on keha lõdvaks lasta, kohal olla ja vaadelda, mis su sees toimub. Lisaks parandab külm vesi veresoonkonna ja lümfisüsteemi tööd, kiirendab ainevahetust ja aitab hirmudest läbi minna. Ta soovitab Wim Hofi raamatut «Wim Hofi meetod», kus autor räägib, milleks me suutelised oleme, kui ainult tahame.

Küll aga paneb Trofimov südamele, et külma veega ei tasu liiale minna – see pole mingi võistlus, mille võidab see, kes kõige kauem külmaveekraani all seista suudab. Eesmärk on siiski lõdvestuma õppimine ja alustada tasub kas või poolest minutist.

Looduses viibimine

Trofimov soovitab rahustamiseks ja lõdvestamiseks viibida ka niisama looduses, ilma külma vette minemata. «Ükskõik, kas lähed metsa, randa või rabasse, mine sinna üksida ja jäta telefon koju või autosse. Proovi võimalikult palju kohal olla, märgata puid, lilli, linde ja loomi ning sa hakkad tundma võimsat loodusega üks olemise tunnet. Veidi aja pärast märkad, et su õlad ei ole enam pinges, sa kõnnid lõdvestunult ja sirge seljaga.»