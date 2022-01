Eestlanna palub abi, et anda välja haruldaste nimede raamat

«Maailmas on läbi ajaloo ilmunud kõikvõimalikke raamatuid, aga ma ei ole kuulnud, et oleks päevavalgust näinud selline, mille kokkupanekuks materjali kogun,» ütleb Eloise Leandra Maya Stern, kes laseb end Liisuks kutsuda. «Nimelt haruldaste ja harvaesinevate nimede raamat. Mitte üleüldine nimede raamat - milliseid pole tegelikult ka ammu ilmunud. Nimed, mida on eestlastele pandud, ja mille esinemissagedus on silmatorkavalt madal, kuni üksikeksemplarideni välja.»

Sõprade abiga on Stern kogunud nimesid ajaleheveergudelt ja sotsiaalmeediast. Lisaks on ta nüüdseks läbi käinud pe akõik Eesti alg-, põhi- ja keskharidust pakkuvate koolide avalikud personali ja vilistlaste nimekirjad. Vanimad nimed on 1890. aastatest. «Paljud vanad nimed on väga vahvad ja armsad, patt oleks need kõrvale heita, kui «liiga vanad», ütleb ta. «Kõik vana tuleb varem või hiljem uuesti moodi.»

Seoses andmekaitseseadusega on aga üle kolmandiku koolide vilistlaste nimedest saladuskatte all, mistõttu palub Stern eestalstel huvitavad nimed ise üles anda.

«Kui teie nimi on kindlasti haruldane, ainulaadne, ja soovite seda näha haruldaste nimede raamatus teiste seas, siis võtke ühendust ja andke oma nimi teada!» kustub ta üles kirjutama selleks spetsiaalselt loodud aadressile nimeraamat@online.ee. «Põhikogule lisaks kogun ka nimesid, kus ees- ja perenimi kokku annab midagi ilusat, lõbusat või omapärast.»

Lisaks kogub Stern raamatusse perenimesid, mis on ebaharilikud ja tähendust omavad (mõni konkreetne ese, elusolend, ilmastikunähtus, meeleolu, tuju vms). «Kuused-Kased-Tammed ei paku huvi,» nendib nimekoguja. «Aga Tikand, Puutükk, Võlumägi - need on näited sellest, mida otsin.»

Stern märgib, et kuna talle on vene keel ja meel hingelähedased, siis olenemata sellest, et ta eesmärgiks ei ole vene nimede kogumine, ei suuda ta kohe kuidagi ära öelda ka vahvatest vene perenimedest, mis ei ole tavapärased. «Belošapkina (valgemütsike), Besstšastnõi (õnnetu), Seminogov (seitsejalg) - need on näited nimedest, mis ma rõõmuga oma raamatusse lisan,» toob ta näiteid.