Eesti kirjanduse kooslugemise päeval on kavas «Naksitrallid»

«Naksitrallid» on tõlgitud viieteistkümnesse keelde. Lisaks suurematele keeltele ka gruusia, mari, moldaavia, slovaki ja ukraina keelde. Muhv, Kingpool ja Sammalhabe on seega lausa üleilmse kuulsusega tegelased. Kooslugemiseks on ELK skaneerinud ja üles laadinud lõigu «Naksitrallide» raamatust nii eesti keeles kui ka neljateistkümnes teises keeles, mis annab hea võimaluse võrrelda, kui erinevad on naksitrallid erinevates riikides, mis nende rännutrajektoorile on jäänud. Nõnda saab eesti legendaarset lasteraamatut hõlpsasti tutvustada ka paljudele teistsuguse emakeelega inimestele. Kõik lõigud on lisatud Eesti Instituudi kodulehele.