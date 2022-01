Merit Raju: lahtiste ega ka kinni mätsitud hingehaavadega ei saa lihtsalt «hakata positiivseks»

Kõik algab olemusest

Merit tõdeb, et enamik inimesi arvab, et enne kui nad saavad teha seda, mida nad tegelikult tahavad, on neil midagi eeldusena vaja – näiteks aega, raha või armastust. Kui see kõik oleks olemas, saaks lõpuks teha, mida hing ihaldab! Ja see omakorda tooks kaasa siis soovitud meeleseisundid: õnne, rahulolu või armastuse.

Õnneks on see just vastupidi. Merit selgitab, et saad soovitu siis, kui sa ennast selliselt tunned. Nii et esmalt tuleb end harjutada olema soovitud seisundis.

Nüüd, kui sa ennast selliselt tunned, saad selles meeleseisundis teha seda, mida oma eesmärkide saavutamiseks on tarvis. Või teed lihtsalt seda, mida need eesmärgid saavutanud inimene igapäevaselt teeks. Ja üsna pea näed, kuidas su ellu hakkab tulema just seda, mida sa soovisid.

Merit Raju, «Elu uus tase». FOTO: Raamat

Seda lähenemist nimetatakse inglise keeles be-do-have, mida võiks tõlkida nii, et ole oma tuleviku-mina, tegutse ja naudi tulemusi.

Ka teadlased on tõestanud, et õnnetunne loob ka välist edu. Nii et hoia rõhk sellel, kuidas sa ennast tunned, ja ära pane seda sõltuma ilmast, teistest, rahast või aja olemasolust. Sest tingimused pole kunagi ideaalsed. Aga sa saad valida kohe ise õnnelikuks hakata. Otsustada, et nüüd on sinu kord, panna kirja oma soovitu olevikuvormis, kasutada afirmatsioone, pilte, muusikat, lõhnu, kleite, kõike, mis viib sind meeleollu.

«Ja muidugi ära suru alla oma hirme ega traumasid, need tahavad samuti tegelemist. Teraapiat, aga ka tööd iseendaga, kus püüad leida oma traumale vaadates uue vaatenurga, näiteks kasvõi, mida oled sellest õppinud. Nii hakkad traumaga seostama uut, positiivsemat tähendust ega ela seda uuesti ja uuesti läbi ja üle. See on vist küll ainus tegelik eeldus heaoluks, sest lahtiste ega ka kinni mätsitud hingehaavadega ei saa lihtsalt «hakata positiivseks»,» räägib Merit.

Ta kinnitab, et see, kes ja millised me oleme, on meie endi voolitav. Meie käitumine ja valikud hakkavad kujundama seda, kes me oleme ja kelleks saame. Juba tänasest.

Nõuandeid, kuidas end voolida: