Anarhist kirjutab lahti, mis on võlg, millel see põhineb ja kuidas see toimib

«Võlg» ilmus 2011. aastal vahetult ülemaailmse krediidikriisi järel ning pälvis selles hetkes ohtralt tähelepanu nii anarhistide, antropoloogide, ajaloolaste kui ka pankurite seas. Sellest sai intellektuaalne dünamiit, mis pööras pahupidi terve rea sügavalt juurdunud käibetõdesid selle kohta, mis täpselt on võlg, millel see põhineb ja kuidas see toimib. Enamgi veel – Graeber näitab, kuidas võlg ja võlgnevus on vundamendiks mitte ainult majandusele, vaid laiemalt kogu ühiskonnale ja moraalile ning kutsub meid seega ümber hindama seda, kuidas me suhtume nii enda kui teiste võlgadesse.