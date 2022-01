Saksa-Rooma keisri Karl V impeeriumis ei loojunud päike mitte kunagi

Geoffrey Parker (s 1943) on kaasaja tuntumaid ja tunnustatumaid ajaloolasi. Lõpetanud Cambridge’i ülikooli ja töötanud õppejõuna Illinoisi, St Andrewsi ja Yale’i ülikoolis, õpetab ta praegu ajalugu Ohio ülikoolis. Tema peamised uurimisteemad on Lääne-Euroopa ja eriti Hispaania ajalugu ning varauusaegsed sõjad. Geoffrey Parkeri sulest on ilmunud arvukalt teaduslikke uurimusi ja ajalooalaseid teoseid, muu hulgas «The Dutch Revolt» (1977), «Europe in Crisis, 1598–1648» (1979, 2001), «Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century» (1985), «The Spanish Armada» (1988), «The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–1800» (1988, 1996), «Empire, War and Faith in Early Modern Europe» (2002), «Global Crisis: War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century» (2013), «Imprudent King: A New Life of Philip II» (2014).