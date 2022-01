10 raamatut, mis on Cameron Diazi elu jooksul enim inspireerinud

Ta on ise kaasautoriks kahele populaarteaduslikule teosele - ilmunud on söömist ja trenni tegemist käsitlev «The Body Book» ning vananemisest rääkiv «The Longevity Book». Teise raamatu ilmumise puhul jagab Diaz raamatupoe Barnes & Noble vahendusel oma raamatusoovitusi ja toob välja 10 raamatut, mis on tema elu ja tööd kõige enam inspireerinud.

«Üks esimesi raamatuid, mis vallandas mu kujutlusvõime ja pani mind lapsepõlves tõeliselt lugemist armastama,» kommenteerib Cameron Diaz.

«Ta on teadlane, aktivist, keskkonnakaitsja ja suurepärane kirjanik,» kiidab Diaz Rachel Carsonit, kelle vaateid loodusest, teadusest ja ühiskonnast on alati endale oluliseks pidanud.

«Jane on üks ausamaid ja inspireerivamaid naisi, kellega mul on olnud õnn kohtuda. Tal on olnud nii uskumatu karjäär ja ta on meie valdkonnas teistele naistele teed rajanud, luues ja hoides täielikult enda kaubamärki.»

Diaze sõnul on näitleja Lena Dunham üks väga ainulaadne inimene - naljakas, tark, julge, loominguline ja hea eeskuju uuest feministide põlvkonnast.

«Transtsendentaalne meditatsioon muutis mu elu,» ütleb Diaz, kelle meelest on David Lynch muutnud meditatsiooni kunstivormiks.

Selleks, et oma soolestiku tööd paremini mõista, soovitab Diaz lugeda dr Blazeri raamatut, mis selgitab lahti, kui suurt rolli mikrobioom üldises tervises mängib.

Gwyneth Paltrow kokaraamatud on Diazi sõnul lõbusad ja armsad. Need teevad sõprade ja perega koos söögivalmistamise toredaks, pealegi aga soodustavad tervislikku söömist.

«Ökoloogil Silvertownil on väga nutikaid ja naljakaid teooriaid ning tähelepanekuid surematuse, eluea ja pikaealisuse kohta,» soovitab Diaz. «Ta vaatab loodusmaailma ajaloolise ja teadusliku pilguga.»

«Peale selle, et autor inspireerib mind kunstniku, ärinaise, ema ja sõbrana, teab Drew täpselt, mida öelda ja kuidas öelda, et see läheks südamesse,» räägib Diaz.