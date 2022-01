Rahvusvahelise sümpoosioni keskmes on armastus ja tunded vanapõhja kirjanduses

Vanapõhja inimesi iseloomustatakse sageli emotsionaalselt kammitsetutena, stoilistena ebaõnne ja vigastuste suhtes ja pigem armutute võitlejate kui tundlike armastajatena. Osaliselt võib sellise kujutluse tekkimine olla tingitud keskaegsetest islandlaste saagadest, kus harva kirjeldatakse avatud tundeid või sisemist heitlust ja kus enamasti on tegemist vägivallast kannustatud vaenamise ning napisõnaliste dialoogidega. Armastuse ja tunnete väljendamise temaatikat vanapõhja kirjanduses on teadustöödes pikka aega väheoluliseks peetud.

Viimastel aastakümnetel on teemakäsitlus muutunud ja emotsioonide temaatika on muutunud oluliseks ka teadusuuringutes. Varasemad eelarvamused on hüljatud, kasutusele on võetud uudsed lähenemised ning jõutud uute järeldusteni. Saagades kirjeldatakse ka tundeid, ent nende kujutlusviis ei ole meile harjumuspärane. Prantsuse romansside armulood olid keskaegses Skandinaavias vägagi populaarsed ja neid tõlgiti ohtralt. Armastuse ja tunnete väljendamine oli vanapõhja tekstides tavapärane.