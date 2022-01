Mida arvavad raamatud sellest, et nad on aastateks kastidesse pakitud?

«Minu nimi on «Puudutatav». Emand on Anne-Mai Tevahi,» tutvustab õrn hääl.

Seejärel kostub eemalt uus vaikne hääl: «Keegi peaks su emandale ütlema, et väga hästi tõstab kuulsust skandaal.»

Puudutatav: «Kes seal räägib?»

««Euroopa Liit – skeptiku vaatenurk». Kalle Kulbok.»

Samast suunast kostub veel teinegi hääl, vaatamata kaugusele on see vali: «Mina ei ole nõus selles kastis olema ligi neli aastat koos selle sinise haleda brošüüriga. Ta pole isegi raamat.»

ELi Skeptiku Vaatenurk: «Midagi on ette heita minu paksusele või?»

«Ma tahaksin kaebust esitada,» jätkab valju hääl. «Kas keegi teab, kuidas see siin käib?»

«Oot, oot. Kes sa sihuke üldse oled?» nõuab ELi Skeptiku Vaatenurk.

«Ma olen kõvaköiteline raamat.»

«See, et mul pehmed kaaned on, ei vähenda mu sõnumite väärtust.»

«Lepime kokku, et kõigi heaolu huvides ei hakka me tüli kiskuma. Me peame siit välja saades heas vaimses vormis olema,» muutub Väike Merineitsi nõudlikuks.

«Kuulake, mis minusse on pandud: «Su südame sügavasse kaevu ma uppumisest pääsesin vaevu»,» tsiteerib oma ridu teiste rahustuseks Puudutatav.

«Ma pean kahetsusega nentima, et mina ei kavatse leppida solvamisega,» teatab ELi Skeptiku Vaatenurk.

«Katsume faktid selgeks teha. Brošüür ei ole raamat, see on pelgalt trükis,» võtab kõvakaaneline raamat pedagoogitseva hoiaku.

«Olete te kõik ikka olukorra tõsidusest aru saanud? Kuni aastani 2025 ei vahetu siin ilmselt isegi õhk mitte kellegi ümber. Palun arvestagem üksteisega,» kutsub Väike Merineitsi kõiki korrale.

«Lubage end tutvustada,» jätkab rahulolematust üles näidanud kõvakaaneline raamat. «Ma olen Kulle Raigi «Vikerkaare värvide» säilituseksemplar ja kui te pole veel aru saanud, siis mulle on tagatud seadusega õigus säilida.»

«Säilituseksemplaridele ei ole selles logistikakeskuses erikohtlemist ette nähtud,» sekkub uus hääl.

«Huvitav, kuidas ma teada saaksin, kas mina olen säilituseksemplar,» arutleb Puudutatav.

«See on enamasti kaane sisse koodina kirjutatud,» kostub kõvakaanelise hääl.

«Kahju, mul polegi mingit privileegi, olen see tavaline mõttetu kaitseta raamat,» jääb Puudutatava hääl kurvemaks.

«Ükski raamat ei ole mõttetu. Sa ei tohi anda sellisele mõttele ainsamatki eluvõimalust. See, mis sinus peitub, pole asjata trükivalgust näinud. Sinus on sisu, millega toidad kultuuri, rikastad maailma ka siis, kui laenutuse numbrid edetabelitesse ei vii. Aitad leida inimestel teed oma sisemusse, tõe juurde, näha maailma laiema pilguga,» kõneleb eemalt uus tundmatu hääl.

Puudutatav ohkab kergelt: «Kas oled ise seda kõike juba saavutanud?»

«Mul on hea meel vastata, et ei veel, sest minule antud aeg on kulgemine läbi erinevate ajastute päeva, mil teised raamatud on valmis pakkuma seda, mida inimene vajab.»

Puudutatav: «Ma tahaksin sinuga ühes kastis olla, hea salapärane raamat. Sa tundud nii ilus ja tark.»