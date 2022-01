Kaja Kallas soovitab kahte holokaustiraamatut, mis ei lase ajaloo valusaid õppetunde unustada

Peaminister kirjutas, et 27. jaanuaril 77 aastat tagasi vabastati Auschwitzi surmalaagrist umbes 7000 vangistatud inimest, kellest enamik olid haiged või suremas. «Holokaustis kaotas elu miljoneid inimesi, rääkimata ellujääjate kaotatud lähedastest, sunniga maha jäetud kodudest, murtud vaimust ja südametest,» tuletas ta oma postituses meelde. «Seda on palju mõtestatud, kuidas inimkond küll jõudis nii õudsete kuritegudeni ja mida saame teha, et seda tulevikus vältida.»

Aastaid tagasi luges Kallas Erik Larsoni haaravat raamatut «In the Garden of Beast» (Koletise aias), mis on kirjutatud natsi-Saksamaale saadetud Ameerika suursaadiku ja tema tütre päevikute põhjal. «Seal rullub väga ilmekalt lahti, kuidas koledused said alguse väikestest asjadest – alguses sõimati, siis juba tõugati tänaval, alandati ja väikeste sammude haaval jõudsid asjad lõpuks sinna, kuhu nad jõudsid. Kui oled kellestki juba vaenlase pildi maalinud, siis on järgmine loogiline samm vaenlane hävitada,» kirjeldas peaminister.