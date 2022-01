Tartus tuleb esitlusele Hiina tondijuttude kogumik «Vaimude otsija kirjad»

Hiina klassikalise kirjanduse kuldvaramusse kuuluv teos «Vaimude otsija kirjad» Soushen ji on Jini dünastia ajal (265–420) elanud õpetlase Gan Bao ainus tervikuna meieni jõudnud kirjatöö. See on üks esimesi nõndanimetatud imeliste lugude kogumik, millest hiljem arenes keerulisema sisu ja struktuuriga žanr chuanqi, mille silmapaistvaim näide on Eesti lugejale hästi tuntud Pu Songlingi kogumik «Libarebased ja kooljad».