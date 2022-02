Kirjanike Majas esitletakse graafilist romaani Donetski sündmustest 2014. aastal

Tegemist on graafilise romaaniga, kuhu on tehtud eestikeelsed sissekanded. Romaan on kui Donbassi elaniku kohtuotsus niinimetatud DNR-ile ja LNR-ile kunsti vahendusel. 2014. aastal täitsid Donetski tänavaid Serhii Zaharovi poolt valmistatud okupatsioonivõimu karikatuurid. Seejärel püüti ta kinni püütud ja visati vanglasse. Pärast vabadusesse pääsemist joonistas kunstnik seda, mis temaga juhtus.