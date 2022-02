7 kavalat nippi, kuidas lapsi lugemispisikuga nakatada

Tänapäeval ei ole lugemisarmastuse tekkimine suguni lihtne kui meie endi lapsepõlves, mil meeleleahutus oli hoopis raskemini kättesaadav ja raamatute kõrval polnud vilkuvaid seadmeid, millega konkureerida. Lifehacker jagab taktikaid, mis soodustavad seda, et laps lugemist ikka mõnusaks peaks ja tal tekiks harjumus ka teismeeas raamat kätte võtta.

Ära karda lapsele romaani ette lugeda

Pildiraamatud meeldivad kõigile, ka täiskasvanutele. Me oleme harjunud mõtlema, et lastele ainult pildiraamatud meeldivadki, kuid tegelikult ei maksa neile ette lugedes seiklusromaane ja teisi pikemaid jutte samuti kõrvale heita. Piltide puudumine paneb lapse kujutlusvõime tööle ja raskem tekst on arendav. Ise laps sellist raamatut kätte ei võtaks, aga unejutuna saab ta sellest palju kasu.

Ühilda lugemine vannis ligunemisega

Kui õhtuti läheb sageli väga kiireks ja tundub, et lugemiseks aega ei jäägi, võid raamatu vannituppa kaasa võtta. Esiteks hoiad nõnda aega kokku, teiseks on laps hõivatud ning tal ei jää muud üle, kui sind ära kuulata. See sobib hästi neile, kes lugemise ajal nihverdama kipuvad.

Lugema õppimiseks aitab ka karaoke

Kui su lapsele meeldib laulda, aga tal on raskusi lugema õppimisega, proovige karaoket. Laulusõnade veerimine võib mõne lapse puhul väga kasulikuks abivahendiks osutuda.

Lase lapsel lugeda ka poole ööni, kui ta nii tahab

Mõni laps teeb mida iganes selle nimel, et saaks kauem üleval olla. Selge see, et õhtuti ei ole kasulik ekraane vaadata ja seadmed tuleks ära korjata, kuid pool tundi kauem raamatu lugemist suurt kahju ei tee. Pikas plaanis on see lapsele kasulik, sest õpetab lugemist nautima.

Raamatuid võiks olla igas toas

Selleks ei pea olema kõik seinas raamatutega kaetud, aga oleks hea, kui igas ruumis oleks mõni põnev teos. See soodustab ekspromptset lugemist ja vahel võib laps teleri sisse lülitamise asemel hoopis silma jäänud raamatu kätte võtta.

Loe lastele ette ka siis, kui nad ammu ise lugeda oskavad