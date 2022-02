«See juhtus konverentsil. Teadagi»

«Miks,» küsis ta, «te rikkaid ei salli?»

Vaat mis intrigeeriv võte!

«Teie. Mis teie nimi on? Billy? Hästi, Billy. Kas teile meeldivad rikkad?»

«Nad ei lähe mulle korda.»

«Te võtate seda isiklikult, eks? Maja, autot, päikesepuhkusi. Te võtate seda isiklikult, sest olete iirlane. Kui oleksite ameeriklane, poleks teil sellest midagi. Sest need inimesed pole teiega mingil viisil seotud. Nad ostsid endale kena maja, aga teie nime ei võetud soolaleivapeoga seoses jutukski. Nad sõitsid Bahamale, ilma et neil oleks pähe tulnud isegi unustada teid kutsuda.»

Igal hommikul esines kaks kõnelejat, pärastlõunati jagati osalised töörühmadesse. Ma mõtlesin, et Seán magab «globaalsete maksude» naisega, või vähemalt oli temaga maganud. Aga hiljem sain teada, et nad ei sallinud teineteist, või vähemalt seda Seán ütles.

Vahepeale mahtusid šokolaadimaitsmised ja šoppamine ja palju lobajuttu. Pöörasemad, mina nende hulgas, moodustasid oma kamba ohtra alkoholiga, mida seltsis juua. Kambas oli kaks Põhja-Iirimaa kutti, «teine teiselt poolt lõhet», kelle lööklauseks kujunes «Peaasi, et keegi kuuli ei saa!». Oli üks hästi tore gei, kes mängis baari klaveril haledaid armastuslaule, ja toosama globaalsete maksude naine, kes ajas mind marru, lõigates jutuajamise ühtelugu läbi, et oma seisukohta veel selgemini selgitada. Kolmapäeva õhtuks käis meil juba joomisvõistlus ja ma olin ta neljandaks ringiks juba laua alla joonud. Neljapäeval sattusin ühe põhjaiirlase tuppa ning tegin koos teise põhjaiirlase ja Seániga minibaari tühjaks; rahvusvahelise maksutagastuse kuninganna aga pani teises voodis pildi taskusse. Viimasel õhtul, reedel, põrkasin kempsust tulles kokku Seániga, kes haaras mu kaasa, öeldes: «Tule siia. Mul on sulle midagi näidata.» Vähemalt ma arvan, et seda ta ütles. Võib-olla ei mäleta ma täpseid sõnu, küll aga tema kätt oma ristluudel ja teadmist, mida me kohe tegema hakkame. Valikuvõimalust justkui polnudki, või siis olin oma valiku juba ammu teinud. Ma polnud valinud tingimata teda, vaid selle: äkki tekkinud vaikuses lifti ootamise koos mehega, kes ei vaevunud minuga isegi kurameerima. Või oli see juba juhtunud? Võib-olla kurameerib ta minuga hiljem. Oli selge, et miski ei kulgenud enam kindlas järjekorras: enne see, siis too. Enne suudlus, siis voodi. Võib-olla tuli see alkoholist, kuid mu ajataju harunes lahti, laisalt nagu kingapaelad, mida ei märka enne, kui juhtud alla vaatama.

Liftis lobisesime tühjast-tähjast. Ärge küsige, millest.

Osake minust ütles, et tema toas on ka teisi, justnagu oli olnud eelmisel lõbusal õhtul – et me olime endiselt lustakas kamp, kes tahtis minna üle Euroopa Liidu piiri –, seevastu teine osake lootis päris kindlasti, et ei ole. Ent pole erilist mõtet end millegi nii lihtsaga vaevata. Me läksime üles seksima. Tookord tundus see ilmatu hea mõte olevat. Pealegi olin ma nii purjus, et mäletan seda vaid tükati.

Tema toa ukse taga oli meil imelik sebimine, seda ma igatahes mäletan; ma tõrkusin sisse astumast ja tema pööras ringi, et mind keelitada. Sellest, kuidas see algas, hüppab mu mälu üle nagu plaadimängija nõel vana vinüülplaadi vaost, nii et otsustamise, järeleandmise hetk on mul kaotsi läinud. Küll aga mäletan, kuidas Seán mind suudlustega jalust rabas, kuidas ma vaevaga silmi lahti kiskudes oma üllatuseks leidsin, et hotelli koridor on ikka sealsamas; silme ees keerlev vaip, täpselt ühesuguste uste taanduv rida, ja tapeet, pikitriibuline, erkpunase reljeefse mustriga. Kui ma püüdsin ikka ära minna ja tema mind ikka tagasi hoida, oli suudlus magus argument ja pealekäimine, nii hüpnootiline ja selgesõnaline, tema vasak käsi mu käsivarrel, teises käes uksekaart, veel pilusse pistmata.