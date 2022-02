Tiit Trofimov soovitab raamatut, mis selgitab lahti meeste ja naiste erinevad vajadused

Naissugu tundub pärast seda veidi väiksema müsteeriumina

«Pärast selle raamatu lugemist tundus naissugu mulle veidi väiksema müsteeriumina kui enne. Soovitan «Tõelise mehe teed» kõigile, et vastassoo motiividest ja soovidest paremini aru saada,» ütleb Trofimov. Seal on palju ahhaa-hetki, mida ma siin ümber jutustama ei hakka, aga kõige tähtsama asjana võtsin mina sellest raamatust kaasa teadmise, et alati, igas olukorras tuleb jääda iseendaks. Ei tohi karta oma tõde välja öelda ega alluda ükskõik millisele manipulatsioonile selleks, et partnerile rohkem meeldida. Vastasel korral kaotad ennast suhtesse ära,» jagab Trofimov oma mõtteid.

Kui mees saab endaga parema kontakti ja elab oma tõekspidamiste järgi, ei vii ükski naise emotsioon teda keskmest välja

David Deida, «Tõelise mehe tee». FOTO: Raamat

Trofimov selgitab, et sel juhul mees teab, et naine testib teda alateadlikult igal sammul, et kontrollida, kas mees elab oma tões ja väes ning on võimeline talle igas olukorras turvatunnet ja armastust pakkuma või laseb ta end igast väiksemast asjast kõigutada. Kui naine suudab mehe pidevalt keskmest välja viia, peab mees enda sees vastavad teemad ära lahendama. Mis see on, mis tegelikult ärritab? Mille ees sa hirmu tunned?

«Hoolitse pidevalt selle väikese lapse eest, kes su sees on, et ta tunneks ennast täiesti turvaliselt ega peaks väljastpoolt millelegi kinnitust otsima,» räägib Trofimov ja lisab, et kui ühe partneri sisemine laps ei tunne ennast hästi, hakkab teine talle isaks või emaks ja hoiab tal piltlikult öeldes kogu aeg käest kinni. Kui see käsi hakkab ära kaduma, tekib paanika. Kui sa kellegi teise käest kogu aeg kinni hoiad, ei saa sa kunagi päris ehedaks iseendaks. On ülioluline endas kindel olla ja teada, et kui partner su kõrvalt lahkub, ei juhtu sinu põhiolemusega midagi. Sina oled ikka see, kes sa oled.