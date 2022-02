Kuidas Ameerika turistid Kariibi merest näki kinni püüavad

Monique Roffey, «Black Conchi näkk». FOTO: Raamat

Noor kalur David meelitab lauluga ligi ootamatu olendi. Aycayia on kaunis noor indiaanlanna, kelle armukadedad abielunaised ära needsid ja sajanditeks näkina merre ujuma mõistsid. Kui Ameerika turistid näki kinni püüavad, päästab David Aycayia. Mees võidab tema usalduse ja nii hakkab näkk tasahilju tagasi naiseks muunduma. Kuid sedamööda, kuidas nende armastus kasvab ja areneb, avastavad nad, et maailm nende ümber on muutumas ja needusest pole võimalik lõplikult pääseda...

«Black Conchi näkk» on pealtnäha mõrumagus armastuslugu, mis viib lugeja eksootilisele Kariibi mere saarele. Teisalt aga põrkuvad siin tänase päeva kõige põletavamad teemad – küsimused inimese ja looduse, läänemaailma ja põlisrahvaste, meeste ja naiste keerulistest ning vastuolulistest suhetest. Seda julget, meelelist ja mitmehäälset romaani on võrreldud selliste maailmakirjanduse tähtteostega nagu «Moby Dick», «Metamorfoos», «Vanamees ja meri» ning «Armastus koolera ajal».

Monique Roffey on kirjanik, õppejõud ja aktivist. Ta sündis 1965 Trinidadis ning jagab oma aega Londoni ja Trinidadi vahel. Roffey kuues romaan «Black Conchi näkk» võitis Inglismaal parima ilukirjandusteosena Costa raamatuauhinna ja see kuulutati ka Costa aasta raamatuks 2020. Vaata lisa autori kodulehelt.

***

Tume sile merepind lõi kahte lehte laiali. Näkineid kerkis veest üles välja, juuksed juhtmerägastikuna lendlemas, käed hüppeks tahapoole sirutunud, soomused kehal sillerdamas, hiigelsuur lihaseline saba visklemas nagu mõnel ookeani põhjaelukal. Ta viskus üles, lendas laias kaares läbi õhu ja keeras end selili. Mehed nägid tema pead, rindu, kõhtu, naise häbemeluud, mis kasvas üle sillerdavaks kalasabaks.

«Issand jumal!» hüüdis Thomas Clayson.

Nicer lõi risti ette.

Black Conchi poisid ahmisid õhku.

«Lõigake nöör läbi!» hüüdis Nicer Country. «Lõigake see kuradi nöör läbi.»

Viis meest vaatasid õudusega pealt, kuidas näkk vette plartsatas. Tema suu oli verine ja võitlus alles pihta hakanud. Hank Claysoni õnge otsas oli metsik olevus, keda ajas õnge otsa sattumine marru.

Nicer teadis, et nad olid saanud konksu otsa millegi, mida poleks pidanud. Ta kargas kaptenisillalt alla, nuga käes. Näkk, või kes iganes see ka oli, vääris elu meres. Mees ei tulnud siia kaugeltki sihukest asja ajama. Pealegi paistis too elukas selle laeva jaoks liiga suur. See võis aluse põhjagi viia.

«Ära tee seda,» hüüdis Thomas Clayson, kui Nicer nööri lõikama asus. «ÄRA TEE. Ta on väärt miljoneid. Miljoneid. Me ei lase teda minema, kurat võtku. Me ei lase teda minema.»

Nüüd oli näkk veepinnal ja viskles nagu makohai, kiskus kätega nööri, köhis ja sülitas verd ning kriiskas kõrgetoonilist kaebelaulu.

«Oh sa issand,» kogeles Hank. «Kas te nägite?» Noormehe käed värisesid ritva hoides.