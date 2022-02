Krimiromaanide konkursi võitis Kai Vare

Kirjastus Tänapäev annab teada, et žürii valis tosina käsikirja seast parimaks ajakirjanikuna töötava Kai Vare töö «Võlg», kus Järva-Jaani alevis hakkavad toimuma salapärased lood, mida asuvad pisut omapärasel moel uurima aktiivsed ja ka pisut pentsikud kohalikud elanikud.

Lisaks märkis žürii kümne laekunud käsikirja seast ära kaks lugu avaldamissooviga. Evelin Alliksaare ning Silja Kerge kirjutatud «Rääkimine hõbe, vaikimine kuld» on kaasaegne lugu ühe Tallinna gümnaasiumi õpilastega seotud kuritegelikust seltskonnast. Mõlemad käsikirja autorid töötavad kooliõpetajatena. Teine äramärgitud töö on Marika Hiiesalu kirjutatud «Valikud» Paldiskis kaduma läinud vanemast naisest, keda hakkavad otsima tema lapsed ning pensionil politseinik. Marika Hiiesalu on töötanud politseis uurijana ning haiglas medõena.