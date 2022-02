Igaühel on oma igatsus. Mida igatseb mõrvar?

Äsja ülikooli lõpetanud Karolin tunneb, et ta on lõpuks ometi vaba. Pärast Kasperist lahkuminekut ei hoia teda enam miski kinni Tallinnas. Ta igatseb alustada uut elu. On vaja veel vaid töökoht leida. Kui pakkumine tuleb Kärdla raamatukogust, otsustab ta kiirelt selle vastu võtta. Saarel ristub tema tee taas Erikuga, keda ta kohtas paari aasta eest. Karolinile tundub, et ta on leidnud oma unistuste mehe. Ent mida igatseb Erik?

Koos sõbrannaga Hiiumaad avastades juhtub aga midagi, mis purustab suvise paradiisisaare idülli.

***

Karolin oli varem ühe korra Hiiumaal käinud, kahe aasta eest kohvikutepäevadel. Hiiumaa oli tema jaoks kuidagi alati olemas olnud, aga ei meelitanud kunagi külastama. Saaremaal oli ta mitu korda käinud ja tema meelest oli see vähemalt suvel päris Tallinna sarnane. Kõik need turistid, peod ja vabaõhukontserdid – polnudki suurt vahet Tallinnaga. Hiiumaast jäi täiesti teistsugune mälestus. See oli Maia, kes oli välja pakkunud, et nad paneksid tüdrukutekamba kokku ja läheksid kuulsatele kohvikutepäevadele. See oli viimase minuti otsus ja loomulikult olid nad majutuse kinnipanemisega hiljaks jäänud, seega tuli leppida telkimisega. Kuna mõte oli ainult üheks ööks jääda, siis polnud sellel, kus nad öö veedavad, eriti tähtsustki. Plaan oli nii kaua, kui kohvikud avatud on, seal aega veeta ja seejärel rannas päikesetõusu vaadata. Telk oli pigem tagavaravariant juhuks, kui selgub, et ei olegi lõbus ja nad eelistaksid oma seltskonnaga olla. Aga reis oli väga lõbus olnud. Nad käisid läbi nii palju kohvikuid, kui jaksasid. Mõned olid paremad kui teised, sinna jäid nad veidi kauemaks, teistes vaadati ainult ringi. Ilm oli imeilus, nii et nad jõudsid isegi korra meres ujumas käia, enne kui oli aeg õhtuseks kohvikutuuriks. Kogu Kärdla oli nagu üksainus suur festivaliala. Kõik olid nii sõbralikud ja vastutulelikud. Oli palju naeru, head toitu ja jooki. Neile oli soovitatud Vene-teemalist õhtukohvikut külastada. Paljud paistsid sinna suunduvat ja nemad kulgesid kaasa. Keegi DJ Black Mama pidi kohapeal mängima ja neile räägiti, et see on Hiiumaa oma DJ ja pealegi väga hea. Veel räägiti, et Eesti president pidi millalgi sealt läbi astuma. See oli koht, kuhu lihtsalt pidi minema. Ja naised ei pidanud kahetsema. Õhtu oli lihtsalt fantastiliseks kujunenud. Presidenti nad küll ei näinud, oli ta siis seal või mitte, aga sellel polnud tähtsust. Nad tantsisid jalad valusaks ja tegid mõne aja pärast nagu paljud teised: viskasid kingad lähimasse põõsasse ja jätkasid tantsu paljajalu.