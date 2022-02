Lumepallide tegemises on nii teadust kui ka matemaatikat

«Matemaatika minu ümber»​ aitab noorel lugejal avastada matemaatika - arvude, aja, mõõtmise, kujundite, hulkade jne - maailma. Loo keskmes on väike tüdruk Alisa, kes läheb oma suure sugulase Robiniga matkama ning koos avastatakse, et matemaatika on kõikjal meie ümber. Ja ta tõesti on!

Tekst on lihtsas sõnastuses, aga omab suurt sisu. Huumoriga ja enesekriitiliselt saan tunnistada, et mõnes kohas pidin lastele mõeldud raamatut väga tähelepanelikult lugema, et ikka kõigest korralikult aru saada.

Lugedes meenus kunagine kogemus lasteaiaõpetajana, kui 6-aastane poiss, kellel kuus vanemat õde-venda, tuli minu juurde ja küsis: «Kaire, mida tähendab 3/4?» Ja siis ma seletasin, võttes abiks rasvakriitide karbi. Sai tema selgeks ja said päris mitu põnevil põnni veel. Ka selles raamatus on selgitatud lugejale väga lihtsalt arvutamise tähtsust, harilikke murde, kujundeid, mõõtmist ja veel paljusid matemaatilisi teemasid ning seda kõike ümbritsevat maailma avastades ja sellega seoses.

Raamatu lugemine pani taas kord mõtlema, miks koolis on paljudele lastele matemaatika nii keeruline ning sageli lausa vastik. Eks eelkõige just seetõttu, et selle õppimine on mehaaniline ning abstraktne - täidan töövihikut ja lahendan tehteid. Viia tuleks aga arvude, kujundite, matemaatiliste mõistete maailm igapäevaellu. Mäletan, kuidas protsendi õppimisel klassikaaslased porisesid, et kus mul seda vaja läheb. Ja lahendatigi ülesandeid, aga ei süvenetud. Ja kui paljud täiskasvanud ütlevad nüüd, et «ei mina oska arvutada, palju ma makse pean maksma» või veel hullem, ei osata näha laenude intressides varitsevat ohtu. Või ei osata täita potti 1/3 osas veega.

Meenus veel üks mälestus lasteaias töötamise ajast. Olin siis õppealajuhataja ametikohal ning üks õpetaja tuli minu juurde oma pahameelt välja valama: «Mõtle, laps käis koolikatsetel ja seal anti talle mänguraha ning öeldi, et mine ja vaata, mida sa seal eemal olevatest asjadest endale osta saaksid. Kuidas peaks ta oskama poes osta? Me oleme rahaga arvutanud küll, aga no tahavad ikka palju!» Mnjaa... Aga tean ka õpetajaid, kelle käe all õpivad lapsed mõõtmist kurke purki pannes ning kus poemänguga alustavad juba tibatillukesed. Algul suhtlemise õppimise eesmärgil ning hiljem juba arvutamise. Puulehed on parim raha! Näiteid, kuidas matemaatikat õppida ümbritsevat maailma ja elu tundma õppides, oskavad kindlasti paljud lapsevanemad ja lasteaiaõpetajad palju tuua. «Matemaatika meie ümber» annab omalt poolt selleks mitmeid ideid.

Minu jaoks olid raamatus erilise tähtsusega matemaatika valdkonnas kuulsate teadlaste ja nende uuringute tutvustused lapsele sobivas keeles. Mina näiteks ei teadnud, et mehaaniline arvutusmasin on leiutatud juba varsti 400 aastat tagasi või et maailmakuulus meditsiiniõde Florence Nightingale oli statistika teerajaja.