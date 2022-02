Lastekirjanduse keskuses on avatud kaks uut illustratsiooninäitust

Lucija Mrzljak (1990) on Horvaatiast pärit režissöör ja illustraator, kes elab ja töötab Eestis filmirežissööri ja vabakutselise illustraatorina. Ta on õppinud kunstikoolides Zagrebis, Krakowis, Prahas ja Tallinnas ning on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuri animatsiooni eriala Priit ja Olga Pärna juhendamisel. Esimese animatsiooni-alase töökogemuse sai Mrzljak Joonisfilmi stuudios töötades ning ühed oma esimesed illustratsioonid avaldas ta ajakirjas Täheke. Koostöös animaatori ja luuletaja Tarmo Vaarmetsaga sündis luulekogu «Võileib võimleb», mis valiti Eesti rahvusraamatukogu korraldatud konkursil 5 kaunima 2019. aastal avaldatud lasteraamatu hulka. Aasta hiljem illustreeris Mrzljak Indrek Koffi lasteraamatu «Palavikulilled» ning sai samal konkursil selle eest Eesti Kujundusgraafikute Liidu illustraatori eripreemia. Nimetatud raamatutest pärit illustratsioone saab näitusel teiste hulgas ka imetleda.